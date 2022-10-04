Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı kızdırdı: Yasallığı kabul edilemez - Son Dakika
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Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı kızdırdı: Yasallığı kabul edilemez

04.10.2022 08:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığına yönelik açıklaması sonrası Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, mutabakatın yasallığının kabul edilemez olduğunu belirtti. Yunanistan ile Mısır da imzalanan sözleşme sonrası hareketlendi.

Resmi temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu dün Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamalarda Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN ANLAŞMAYA MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR"

Çavuşoğlu, "Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza göre de burada karşılıklı fayda görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla" demişti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ANLAŞMAYA TEPKİ

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano'dan bir açıklama geldi. Spano, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi. Yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, 2019'da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019'daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

YUNAN MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaların duyurulmasından kısa bir süre sonra gelen açıklamalar Yunan medyasında gündem oldu.

DENDIAS'TAN ANİ MISIR ZİYARETİ

2020 yılında Yunanistan ile Mısır arasında bir anlaşma imzalanmış ve doğu Akdeniz'de bir münhasır ekonomik bölge oluşturulmasına karar verilmişti. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşamaya da karşı çıkan iki ülke dün atılan imzaların ardından harekete geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının geçerliliği olmadığını iddia ederken Mısır Dışişleri Bakanlığı da Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada Şükri ile Dendias'ın Libya'daki gelişmeleri konuştuğu belirtilirken Dendias da Twitter üzerinden Şükri ile görüştüğünü doğruladı. Dendias, Pazar günü Kahire'ye giderek temaslarda bulunacağını söyledi.

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı kızdırdı: Yasallığı kabul edilemez - Son Dakika


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