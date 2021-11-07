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Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi - Son Dakika
BBC

Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

07.11.2021 11:20
Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Başkent Bağdat'taki evine patlayıcı yüklenmiş insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Başkent Bağdat'taki evine patlayıcı yüklenmiş insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Kazımi'nin evi, Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunuyor.

Üzerinde patlayıcılar ve bomba yüklenmiş bir insansız hava aracı (drone) Kazımi'nin yaşadığı binaya çarparak patlamaya yol açtı. Saldırıda altı koruma görevlisi yaralandı.

Yetkililer, saldırı için "açık bir suikast girişimi" dedi.

Kazımi ise "sükûnet ve itidal" çağrısı yaptı.

Saldırı, Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına yönelik geniş çaplı protesto gösterilerinin ardından geldi. Gösterilere polis sert şekilde müdahale etmişti.

Güvenlik güçleri, saldırıda üç drone'un kullanılmak istediğini; Dicle Nehri üzerindeki Cumhuriyet Köprüsü'nden gönderilen drone'lardan ikisinin havada vurularak düşürüldüğünü söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Yeşil Bölge içinde Başbakanlık konutunun olduğu alanda birçok hükümet binası ve büyükelçilik de bulunuyor.

Ülkede, desteklediği silahlı gruplar ve siyasi partiler üzerinden büyük bir etkisi olan İran ve 2003'teki işgalin ardından hâlâ askerleri bulunan ABD, saldırıyı kınama açıklaması yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadeleriyle saldırıyı kınadı.

Irak'taki haber kanallarında paylaşılan görüntülerde, başbakanlık konutunun bazı bölümlerinin zarar gördüğü görülüyor. Binanın otoparkında bulunan bir zırhlı araç da saldırıda zarar gördü.

Patlayıcı taşıyan insansız hava aracının parçaları, güvenlik güçlerince toplanarak incelemeye başlandı.

Reuters haber ajansına konuşan bir güvenlik yetkilisi "Saldırıyı kimin düzenlediğini şimdiden söylemek için erken. İstihbarat raporlarımızı inceliyoruz ve soruşturmanın ilk sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ticari amaçlarla satın alınan drone'ların patlayıcı yüklenerek saldırı amaçlı kullanılması, Irak'ta çoğunlukla IŞİD'in bir eylemi olarak biliniyor. Örgüt özellikle 2017'de Musul'da kendisine yönelik yürütülen operasyonlarda drone saldırıları yapmıştı.

Eski istihbarat örgütü başkanı Kazımi, geçen yıl Mayıs ayında, aylar süren protestolar sonrası hükümet istifa ettikten sonra başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

10 Ekim'de, tarihin en katılımlı seçimlerinden birinin yapıldığı Irak'ta, İran ve ABD etkisine karşı çıkan Şii din adamı Mukteda esSadr'ın partisi en fazla oyu almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda seçim sonuçlarına itiraz eden büyük oranda İran destekli gruplar, Yeşil Bölge etrafında geniş çaplı protestolar düzenledi. Göstericiler, seçimlere hile karıştığını iddia ediyor.

Geçen hafta yapılan gösterilere polis müdahale etmiş; 100'den fazla kişi olaylarda yaralanmıştı.

Ülkede koalisyon kurmak için görüşmeler sürerken Kazımi görevine devam ediyor.

Seçimlerin galibi Sadr, saldırıyı "Irak'ın istikrarına yapılmış; ülkeyi devlet dışı aktörlerin kontrol ettiği kaos devletine döndürmek için düzenlenen bir terör eylemi" olarak değerlendirdi ve kınadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de "Irak'ın yeniden kaosa sürüklenmesini ve anayasal sisteme yönelik saldırıları kabul edemeyiz" açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Terör, Irak, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Irak Başbakanı Kazımi'nin evine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi - Son Dakika
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