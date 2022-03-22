Dünya alarmda! Rusya'da korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir - Son Dakika
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Dünya alarmda! Rusya'da korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir

22.03.2022 22:50

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünya tarafından edilirken, Rusya'dan dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NÜKLEER TEHDİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

"PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI"

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

"PLANLAR AMAÇLAR DAHİLİNDE İLERLİYOR"

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

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Son Dakika Dünya Dünya alarmda! Rusya'da korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir - Son Dakika


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