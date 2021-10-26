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Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı - Son Dakika
BBC

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

26.10.2021 11:53
Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

ABD merkezli elektronik otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri dün 1 trilyon doları aştı.

ABD merkezli elektronik otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri dün 1 trilyon doları aştı.

Bu gelişmede, araç kiralama şirketi Hertz'in, Tesla'dan 100 bin otomobil sipariş verdiğini açıklaması etkili oldu.

Açıklamanın ardından Tesla hisseleri yüzde 12,6 değer kazandı.

Böylece Tesla, piyasa değeri 1 trilyon doları aşan beşinci halka açık şirket oldu.

Bunu daha önce Apple, Microsoft, Amazon ve Google'ın ana şirketi olan Alphabet başarmıştı.

Tesla dünyanın en değerli otomobil şirketi olsa da Ford veya General Motors kadar araç üretemiyor.

Şirket yıllardır üretim miktarını artırmakta zorluklar yaşıyordu. Bazı uzmanlar bu sorunun şirketin batmasına yol açabileceği görüşündeydi.

Fakat Elon Musk'ın yönetimindeki şirket bu senaryoları boşa çıkarıp geçen yıl ilk defa kâr etmeye başladı.

Musk'ın elindeki hisselerin değeri 230 milyar dolar

Hisse fiyatlarının yükselmesiyle birlikte şirketin yüzde 23'üne sahip olan Musk'ın elindeki hisselerin değeri de 230 milyar dolara ulaştı.

Bugüne kadar bir araç kiralama şirketinin verdiği en büyük elektrikli araç filo siparişini veren Hertz'in bu adımı, elektrikli araç üreticilerine ve Tesla'ya güveni artırdı.

Hertz yöneticisi Mark Fields, "Elektrikli araçlar artık ana akım haline geldi ve küresel talepteki artış esas bundan sonra görülecek" dedi.

Şirket 100 bin Model 3 için 14 taksitte 4,2 milyar dolar ödeyecek.

Sipariş miktarı Hertz'in filosunun beşte birine denk geliyor.

Kiralama şirketi anlaşma kapsamında elektrikli şarj istasyonları da kuracak.

Tesla'nın ürettiği otomobiller tek bir şarjla 300 kilometreden fazla gidebiliyor ancak ABD'de şarj istasyonu sayısı hâlâ yetersiz.

Biden yönetimi bunun değişmesini istiyor.

Analiz: Michelle Fleury, BBC Ekonomi Muhabiri (New York)

Tesla bu başarısıyla hava atabilir.

ABD'de 1 trilyon dolar seviyesini aşan halka açık şirket çok az.

Ve onların tamamı da teknoloji şirketi.

Amazon'un bu kulübe girmesi halka açıldıktan sonra 23 yıl almıştı.

Elon Musk'ın şirketi ise bunu 11 yılda başardı.

Bir otomobil şirketinin bunu başarması da ayrıca dikkat çekici.

Şirketin piyasa değeri, kendisinden sonra gelen en değerli 9 otomobil şirketinin toplamından daha fazla.

Bu şirketler arasında Volkswagen ve Toyota da yer alıyor.

Bu kadar değerli olmasına rağmen şirket küresel araç satılarının yüzde 1'inden daha azını gerçekleştiriyor.

Elon Musk ve şirketi, otomotiv sektörünün geleceğini görüp buna yatırım yapmanın meyvelerini topluyor.

Tesla bir otomobil şirketi olsa da Wall Street onu bir teknoloji şirketi olarak görüyor ve değerlendiriyor.

Tesla geçen yıl 500 bin civarında araç üretti. Bu Volkswagen'in 9,3 ve Toyota'nın 7,2 milyonluk üretimine kıyasla çok küçük bir miktar.

Ekon Musk Tesla'nın sattığı araç sayısını her yıl yüzde 50 artırarak 20 milyona ulaştırmayı hedefliyor.

Pazartesi günü Tesla'nın otomatik sürüş yazılımı Autopilot'ın son güncellemesini geri çektiğine dair haberler çıkmıştı.

Yazılımını güncelleyen bazı güvenlik alarmlarının tehlike olmadan sinyal verdiğini söylemişti.

Ağustos ayında da ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik İdaresi, ülkedeki 765 bin araçta bulunan Autopilot yazılımı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmaya gerekçesi olarak 2018'den bu yana Tesla marka 11 aracın acil durum araçlarına çarpması gösterilmişti.

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı
Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Otomobil, Tragger, Hertz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı - Son Dakika
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