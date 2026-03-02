Dünya Trump\'ın bu sözlerini konuşuyor: İran\'da düşündüğümüz herkes öldü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlan savaşta 2 gün geride kaldı. Dünyanın tedirginlikle izlediği savaş giderek sertleşirken gözler liderlerin açıklamalarında. ABC News'in Washington baş muhabiri Jonathan Karl, Trump ile yaptığı görüşmeyi aktararak, ABD Başkanı'nın İran'daki muhtemel lider adaylarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandığını belirtti.

Karl'ın aktardığına göre Trump, "Saldırı o kadar başarılıydı ki adayların çoğunu ortadan kaldırdı. Düşündüğümüz kişilerden hiçbiri olmayacak çünkü hepsi öldü. İkinci ya da üçüncü sıradakiler de öldü." dedi.

"SALDIRILAR DÖRT HAFTA YA DA DAHA KISA SÜREBİLİR"

Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran'a yönelik operasyonların süresine ilişkin de değerlendirmede bulunmuştu. ABD Başkanı, saldırıların dört hafta veya daha kısa bir zaman diliminde tamamlanabileceğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan'ın da başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a yönelik saldırılara katılabileceği yönündeki iddialar sorulduğunda Trump, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." yanıtını vermişti.

İran'a karşı yürütülen askeri sürecin olası süresine değinen Trump, bunun genellikle yaklaşık dört haftalık bir dönem olduğunu belirterek, "Ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta ya da daha kısa sürecektir." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.