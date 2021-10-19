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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek - Son Dakika
BBC

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek

19.10.2021 05:46
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek

ABD hükümeti tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi adına 'kara para aklamakla' suçlanan Alex Saab, Pazartesi günü ilk kez mahkemeye çıktı.

ABD hükümeti tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi adına 'kara para aklamakla' suçlanan Alex Saab, Pazartesi günü ilk kez mahkemeye çıktı.

Maduro'nun en yakın danışmanlarından biri olan Saab, geçen sene gözaltına alındığı Cabo Verde'den, Cumartesi günü ABD'ye iade edilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya doğumlu Venezuelalı iş insanını, Maduro yönetimi adına Amerikan bankaları üzerinden 'para aklama ve yolsuzluk ağlarını idare etmekle' suçluyor.

Saab'ın yanı sıra ortağı Alvaro Pulido'nun da, yaklaşık 350 milyon doları, ABD ve diğer ülkelerdeki banka hesapları üzerinden Venezuela'dan çıkardıkları iddia ediliyor.

Saab ve Pulido ayrıca gıda yardımını sömüren yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor.

Saab'ın avukatları, suçlamaları "siyasi" olarak nitelendiriyor.

Pazartesi günü mahkeme, Saab'ın 1 Kasım'da hakim karşısına çıkarılmasına karar verdi. Bu duruşmada Saab'a resmi olarak suçlamalar yöneltilecek. Saab da savunma yapma fırsatı bulacak.

Saab ve Pulido, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Saab, Pazartesi günkü ilk duruşmaya turuncu hapishane tulumu içinde telekonferans yöntemiyle bağlandı.

Saab'ın avukatı Henry Bell, müvekkilini bilgilendirmek için zaman kazanmak istemesi ve müvekkilinin diplomatik dokunulmazlığı olduğundan "haksız bir şekilde" tutuklandığına ilişkin başvurusunun henüz sonuçlanmaması nedeniyle bir sonraki duruşmanın iki hafta sonra yapılmasını talep etti.

Hafta sonu Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Saab'ın eşi Camilla Fabri Saab, hükümet tarafından organize edilen küçük çaplı protesto gösterisinde, eşinin kendine yönelik suçlamalara karşı çıkacağını söyledi.

Camilla Fabri Saab, internet üzerinden yayınlanan videoda gözyaşları içinde, "Eşim Alex Saab asla kendini kaybetmeyecek, asla" dedi.

Reuters: Venezuela'daki Citgo'nun 6 eski yöneticisinin ev hapisleri iptal edildi

Saab'ın ABD'ye iade edilmesinin ardından hafta sonu Maduro hükümeti, ABD destekli muhalefetle yürütülen görüşmeleri askıya aldı. Meksika'da bu hafta sonu devam etmesi beklenen görüşmeler, ülkede şiddet olaylarını tetikleyen siyasi krizi ve ekonomik sorunları çözmeyi hedefliyordu.

Maduro Pazartesi günü televizyondan yayınlanan konuşmasında, Saab'ın iadesi nedeniyle "öfkeli" olduğunu ve görüşmeler konusunda ne yapılacağını "ileride" değerlendireceğini söyledi.

Reuters ayrıca üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 eski yöneticisinin ev hapislerinin iptal edildiğini bildirdi.

Haber ajansına konuşan kaynaklardan ikisi, bu kişilerin istihbarat polis merkezlerinden birine götürüldüğünü söyledi.

ABD hükümeti defalarca beşi vatandaş, biri kalıcı oturum sahibi bu 6 kişinin serbest bırakılmasını istemişti.

Eski yöneticiler, 2017 yılında Caracas'ta zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklanmıştı ve Mayıs ayından bu yana ev hapsinde tutuluyorlardı.

Söz konusu kişiler, suçlamaları reddediyor.

Maduro hükümeti, Saab'ın ABD'nin yaptırımlarıyla sekteye uğrayan yakıt ve gıda tedariği müzakereleri için İran'a gitmekte olduğunu söylüyor.

Saab'ı "diplomat" olarak tanımlayan Caracas yönetimi, ABD'yi onu "kaçırmakla" suçluyor.

Guaido'nun ABD temsilcisi: O gün her zaman gelir

Muhalifler ise Saab'ın ülkedeki devlet kontrolünün sağladığı imkanlardan yararlanan başlıca isimlerden biri olduğunu savunuyor ve mahkemede 'itirafçı' olmasını umuyor.

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun ABD temsilcisi Carlos Vecchio, Twitter hesabından, "Pek çok kişi bu günün geleceğinden şüphe etti, çünkü Venezuela'yı yağmalayanlar kendilerini dokunulmaz olarak gösteriyorlar. Ama o gün her zaman gelir" açıklamasını yaptı.

Saab, değeri olduğundan yüksek gösterilen anlaşmalarla, hükümetin belirlediği döviz kurlarıyla ve ülkenin gıda yardım programı üzerinden yolsuzluklarla yüklü miktarlarda para aklamakla suçlanıyor.

Venezuela, yıllardır süren siyasi ve ekonomik kriz sonucu gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor. Venezuela muhalefeti, Saab'ı, Maduro yönetiminin 'karanlık işlerini yürüten' kişi olarak tanımlıyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de attığı tweette Saab'ın ABD'ye iade edilmesinin "Nicolas Maduro diktatörlüğünün yürüttüğü uyuşturucu trafiği, para aklama ve yolsuzlukla mücadelede bir zafer" olduğunu söyledi.

Saab'ın adı Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve "altın-gıda-İran yakıtı" ticaretinin temelini atan isimler arasında geçiyordu.

Türkiye ise "ABD'nin yaptırımları nedeniyle özel sektör ve kurumlarca alınan kararların, ticari ve Türkiye-Venezuela ilişkilerinden bağımsız olduğunu" söylüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek

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Son Dakika Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın iş insanı Alex Saab'ın kritik duruşması 1 Kasım'da görülecek - Son Dakika
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