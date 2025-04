Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump\'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

ABD Başkanı Donald geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla tüm dünyayı şaşırttı. Birçok ülkeye yönelik gümrük vergisi tarifelerini artıran Trump, bu kararından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini söyledi. Borsaların, küresel piyasaların çökmesini, döviz kurunda ve altında yaşanan sert düşüşleri umursamayan Trump, kendisine misilleme yapan Çin'in gümrük vergisini ise yüzde 125'e kadar çıkardı.

TRUMP'IN KARARLARI PİYASALARI ALLAK BULLAK ETTİ

Ticaret savaşını çok sert şekilde yapan Trump son açıklamasıyla bir kez daha herkesi ters köşe yaptı. Trump, insanların korktuğunu belirterek gümrük vergilerini 90 gün askıya aldığını açıkladı. İşte Trump'ın tüm açıklamaları...

TRUMP: İNSANLAR KORKTUKLARI İÇİN VERGİLERE ARA VERDİM

Daha önce vergilerden geri adım atmayacaklarını açıklayan Trump kararından vazgeçti. Trump, 90 gün tüm ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı. Başkan Trump, "Tarifelere insanlar korktuğu için ara verdim" ifadelerini kullandı. AB ve Çin ile anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü belirten Trump, "Çin anlaşmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor" dedi.

ÇİN'İN VERGİSİNİ YÜZDE 125'E ÇIKARDI

Trump'ın, Çin'in yüzde 84'lük vergi misillemesine karşı yanıtı çabuk oldu. Son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıklayan Trump, Pekin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltileceğini ve kararın hemen uygulanacağını duyurdu.

TRUMP'TAN DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETE TEHDİT

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'ye (TSMC) yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulunan Trump, fabrika şartı koştu.Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, TSMC'nin Amerika'da fabrika kurmaması halinde yüzde 100'e varan vergiyle karşılaşacağını söyledi.

"FABRİKANIZI BURADA KURMAZSANIZ BÜYÜK BİR VERGİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Eski Başkan Biden'ı da eleştiren Trump, TSMC'nin Arizona eyaletinde kurduğu tesis için verilen 6,6 milyar dolarlık hibe desteği kararını yanlış buldu. Trump, "Yarı iletken şirketlerinin paraya ihtiyacı yok. Ben onlara para vermedim. Sadece şunu söyledim: Fabrikanızı burada kurmazsanız, büyük bir vergi ödeyeceksiniz" dedi.

"ADETA PARA YAĞIYOR"

Trump, bugün gerçekleştirdiği enerji kararnameleri imza töreninde yaptığı konuşmada getirdiği vergiler sayesinde günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıklarken, "Adeta para yağıyor" dedi.

TRUMP'TAN DÜNYAYI KARŞISINA ALACAK "POPO" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Trump, Washington'da Cumhuriyetçi Parti'nin yemekli toplantısında, ek gümrük vergilerini savunarak, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için "poposunu öptüğünü" söyledi. Trump, "Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor (kissing my ass), bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN ARAMASINI BEKLİYORUZ"

Trump, Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini iddia etti ancak Pekin'in henüz Washington'la temasa geçmediğini söyledi. Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Çin de bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Biz onların aramasını bekliyoruz. Bu gerçekleşecek!" ifadelerini kullandı.

AB'YE GÜMRÜK VERGİSİ ŞANTAJI

ABD Başkanı Donald Trump'tan AB ülkelerini hedef alan bir açıklama geldi. Trump, Avrupa birliği ülkelerinin gümrük vergilerinden muaf olması için 350 milyar dolar değerinde Amerikan enerjisi satın almak zorunda olduğunu söyledi.

"ENERJİ SATIN ALMAK ZORUNDALAR"

"Avrupa Birliği ile 350 milyar dolarlık bir açığımız var ve bu hızla ortadan kalkacak" diyen Trump, "Bunun kolayca ve hızla ortadan kalkmasının yollarından biri, enerjimizi bizden satın almaları. Biz bir haftada 350 milyar dolar düşürebiliriz. Onlar da benzer miktarda enerji satın almak ve satın almaya kararlı olmak zorundalar" ifadelerini kullandı.