Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
22.02.2026 10:42  Güncelleme: 10:56
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haber Videosu

ABD'nin İran'a bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusundaki belirsizlik sürerken, Orta Doğu'da ve bölgeye komşu ülkelerde sıra dışı bir hareketlilik dikkat çekiyor. Sofya Havalimanı 23 ve 24 Şubat geceleri sivil uçuşlara kapatılıp askeri uçuşlara açılırken, ABD'nin Katar ve Bahreyn başta olmak üzere bazı üslerindeki personeli tahliye etmeye başlaması ve ülkelerin vatandaşlarına "İran'ı terk edin" çağrıları yapması çatışma endişesini büyütüyor.

ABD ile İran arasında yükselen diplomatik ve askeri tansiyon, uluslararası kamuoyunu alarma geçirdi. Washington yönetimi Körfez bölgesine şimdiye kadarki en dikkat çekici askeri sevkiyatlarından birini başlatırken, bazı ülkeler olası bir çatışma ihtimaline karşı vatandaşlarını İran'dan ayrılmaları yönünde uyardı. ABD de bölgedeki bazı üslerinde görev yapan askeri personeli tahliye etmeye başladı.

SOFYA HAVALİMANI HAFTA SONU UÇUŞLARA KAPATILDI

Hareketliliğin merkezlerinden biri Bulgaristan'ın başkenti Sofya oldu. Uçuş takip uygulaması FlightRadar24 verilerine göre, Sofya Uluslararası Havalimanı belirli saat aralıklarında sivil uçuşlara kapatıldı ve yalnızca askeri uçuşlara izin verildi. Bulgar araştırma kuruluşu Obektivno.BG, yayımlanan NOTAM bildirimlerini doğrulayarak söz konusu zaman dilimlerinde askeri operasyonlara öncelik tanındığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise havalimanında ABD donanmasına ait çok sayıda tanker uçağının park halinde olduğu görüldü.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal Sofya'ya

Bulgaristan'ın eski dışişleri bakan yardımcılarından ve güvenlik analisti Milen Keremedchiev, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda 7 havada yakıt ikmal uçağı, 3 C-17 ve C-130 kargo uçağı ile askeri personel taşımada kullanılan birkaç Boeing 747'nin bulunduğunu belirtti. Keremedchiev, uçakların İran yönüne hareket edebileceğini öne sürdü. Bulgaristan Savunma Bakanlığı ise söz konusu konuşlanmanın NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamındaki eğitim çalışmalarına destek amacı taşıdığını açıkladı.

POLONYA'DAN "İRAN'I TERK EDİN" ÇAĞRISI

Artan gerilim üzerine Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısı yaptı. İspanya ve Almanya da benzer uyarılarda bulundu. Almanya ve Norveç dahil bazı ülkeler, Orta Doğu'daki askeri unsurlarının bir bölümünü geri çekti.

ABD ORDUSU YÜZLERCE ASKERİNİ TAHLİYE ETTİ

New York Times'ın haberine göre ABD ordusu, Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görev yapan yüzlerce askeri tahliye etti. Yaklaşık 10 bin personelin bulunduğu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak biliniyor. Bahreyn'deki bazı üslerde de benzer tahliyeler gerçekleşti. İsrail ordusu ise yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını ifade etti.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal Sofya'ya

İRAN SEYYAD 3-G'Yİ İLK KEZ TEST ETTİ

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İran, "Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatında gemi konuşlu hava savunma füzesi Seyyad 3-G'yi ilk kez test etti. Devrim Muhafızları Ordusu, füzenin 150 kilometre menzile sahip olduğunu ve bölgesel hava savunma kapasitesini güçlendirdiğini açıkladı. Tahran yönetimi ayrıca doğu ve batı hava sahasında askeri atış faaliyetleri nedeniyle NOTAM yayımladı.

TRUMP: KISITLI BİR SALDIRIYI DEĞERLENDİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak amacıyla "kısıtlı bir saldırıyı" değerlendirdiğini söyledi. Trump, olası bir askeri müdahalenin ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek "Ya bir anlaşma olacak ya da onlar için talihsiz olacak" dedi. The Wall Street Journal'a göre olası bir ilk dalgada askeri ve hükümet yapıları hedef alınabilir.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal Sofya'ya

"SAVAŞA DA BARIŞA DA HAZIRIZ"

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dış baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Savaşa da barışa da hazırız" diyerek, İran'a güç diliyle yaklaşılması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.

ABD'nin bölgedeki askeri sevkiyatı sürüyor. USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Arap Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln taarruz grubuna katılmak üzere yola çıktı. Açık kaynak verilerine göre son günlerde onlarca savaş uçağı, erken uyarı ve elektronik harp uçağı Avrupa ve Orta Doğu'daki üslere yönlendirildi. Analistler, bu ölçekte bir askeri yığınağın olağanüstü hızda gerçekleştiğini ve uzun süre sürdürülebilir olmadığını değerlendiriyor.

Diplomasi, Politika, Dünya

Son Dakika Dünya Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
