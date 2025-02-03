Ege Denizi\'nde Deprem Fırtınası

Dünya

Ege Denizi'nde ardı ardına gelen sarsıntılar endişe yarattı.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti.

AFAD, Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğin belirtti.

Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremlerin derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor.

AFAD'ın 3 Şubat'ta yaptığı paylaşıma göre son günlerde bölgede kaydedilen en büyük deprem 4.8 şiddetinde.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 2 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe depremlerin ardından bölgede güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Kikilias, Santorini ve Amorgos yer alan Anidros bölgesinde son 48 saatte bölgede 200'den fazla sismik faaliyetin kayda geçtiğini, mevcut veriler ışığında bunların su altı fay hatlarından kaynaklandığı ve volkanik faaliyetlere bağlı olmadığını vurguladı.

Yunan bakan, Santorini Anafi, Ios ve Amorgos adalarında okulların 3 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Kikilias, ayrıca Ammoudi, Armeni, Korfos ve Fira Liman'ından uzak durulması çağrısı yaptı.

Her yıl turistik Santorini Adası'na milyonlarca turist taşıyan seyir gemileri, genelde bu limanlarda demir atıyor ve turistler küçük teknelerle adaya çıkıyor.

Yunan bakan ayrıca kapalı alanda kalabalık toplanmalar yapılmaması, terk edilmiş binalara yaklaşılmaması, binalardan "yapısal olmayan tehlikeli unsurların kaldırılması", yüzme havuzlarının boşaltılması ve seyahat edenlerin toprak kayması riski olan yollardan uzak durması uyarısı yaptı.

Önlemlerin yanı sıra Yunanistan'ın Güney Ege Bölgesel İtfaiye Birimi teyakkuza geçirildi ve Santorini'ye olası müdahaleler için kurtarma ekipleri gönderildi.

Türkiye'ye en yakın deprem 140 km uzakta

AFAD 3 Şubat'taki paylaşımda 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşandığını hatırlttı.

AFAD "14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır" dedi.

Yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yapan Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik adalar zincirinin bir parçası.

Bu bölgede 1956'da gerçekleşen bir volkan patlamasında 53 kişi hayatını kaybetti.

Hilal şeklindeki Santorini Adası, milattan önce 1600'de gerçekleşen tarihin en büyük volkan patlamalarından biri sonucu şu anki halini aldı.