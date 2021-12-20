Üye Girişi
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı - Son Dakika

Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı

20.12.2021 10:47

İskoçya'nın güneybatısındaki Kirkcudbrightshire'da kiliseye ait arazide arama yapan emekli işadamı Derek McLennan, Viking çağı nesnelerinin zengin koleksiyonu Galloway Definesi'ne ait 100 parçalık hazine kutusunu buldu. McLennan'ın hazinenin değerini öğrenmek için götürdüğü koleksiyonerler bile definenin değeri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan defineler, ilgi çekmeye devam ediyor. İskoçya'nın güneybatısındaki Kirkcudbrightshire kentindeki kilise arazisinde metal dedektörüyle arama yapan emekli iş insanı Derek McLennan tarafından ortaya çıkarılan hazine, bir anda gündeme oturdu. İngiltere veya İrlanda'da şimdiye kadar bulunan en nadir Viking çağı nesnelerinden oluşan zengin koleksiyonu Galloway Definesi'nin parçası olan define, koleksiyonerleri dahi hayretler içerisinde bıraktı.

Emekli iş insanı, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner kilitlenip kaldı

KOLEKSİYONERLER DE ŞAŞKIN

İskoç basınında yer alan haberlere göre yaklaşık 100 eser içeren define, Anglo-Sakson krallıklarından, İrlanda'dan ve Asya'dan eserler içeriyor. Hazinenin MS'den 900 yılı civarında gömüldüğü belirtildi. Erken Ortaçağ ve Viking koleksiyonlarının baş küratörü Dr. Martin Goldberg, karşılaştıkları durumun çok nadir olduğunu belirterek, kaya kristali oymacılığının aslında Roma'ya ait olması ve altın sarılı bir kavanoza dönüştürüldüğünü belirtti.

Emekli iş insanı, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner kilitlenip kaldı

KİMİN YAPTIRDIĞI DA YAZIYOR

Definenin üzerinde Latince olarak, yaptıran kişinin ismi yazıyor. Uzmanlar, söz konusu hazinenin dini bir yanının da olduğunu dile getiriyor. Ayrıca, hazinenin bir kilise aracılığıyla taşındığı uzmanlar tarafından aktarılan detaylar arasında. Hazine şu sıralar İskoç Hükümeti tarafından desteklenen İskoçya Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

Emekli iş insanı, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner kilitlenip kaldı
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı

İskoçya, İrlanda, Define, Emekli, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:45 Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu
11:37 Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış         
11:48
Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu         
11:46
Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek? Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?         
11:15
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement