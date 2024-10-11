Emine Erdoğan, Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfı Anaokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfı Anaokulunu Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Belgrad\'da Türkiye Maarif Vakfı Anaokulunu Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfının anaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

11.10.2024 16:02
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfının anaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, sarılarak samimi bir şekilde karşıladı. Daha sonra Emine Erdoğan, Tamara Vucic ile Türkiye Maarif Vakfının Belgrad'daki, 2-7 yaş arası 220 öğrenciye eğitim veren Maarif Baby Palace Anaokulunu ziyaret etti.

Lider eşleri, okula gelişlerinde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Maarif Vakfı Sırbistan Temsilcisi Vekili Abdullah Gülçimen, Anaokulu Müdürü Sladjana Perkovic ve anaokulunda öğrenim gören öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Ziyarette, Maarif İlköğretim Okulu öğrencilerince Sırp folklorik dansları ve şarkılarından oluşan bir gösteri sunuldu. Emine Erdoğan ve Tamara Vucic, daha sonra Baby Palace Anaokulundaki bir sınıfı gezerek öğrencilerin masasına oturdu, oyunlarına eşlik etti, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Emine Erdoğan'ın, Vucic ve çocuklarla fotoğraf çektirdiği ziyarette, anaokulu öğrencileri de şarkılar söyledi. Ziyaret sonunda Emine Erdoğan, Tamara Vucic tarafından okula hediye edilen akıllı tahta önünde de fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vucic ile anaokulu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Bu özel eğitim kurumunda, dost ve kardeş ülkemiz Sırbistan'ın çocuklarının hayal gücünün ve yeteneklerinin nasıl yeşerdiğine tanıklık ettik. Okulda çocuklar, modern eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlanırken sevgi dolu bir ortamda onların kişisel ve sosyal gelişimlerine de büyük katkı sağlanıyor. Bizi içtenlikle karşılayan çocuklarımızın neşesi günümüzü güzelleştirdi. Çocukların ışığının, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini sağlayacak en kıymetli bağ olduğu inancıyla emek verenlere, herkese teşekkür ediyorum."

TÜRKİYE MAARİF VAKFININ SIRBİSTAN'DAKİ FAALİYETLERİ

Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistan'daki faaliyetlerine Mayıs 2019'da başladı. Vakfın Sırbistan'daki eğitim faaliyetleri başkent Belgrad ile Yeni Pazar ve Seniçe şehirlerinde 5 okulda; 449'u okul öncesi, 69'u ilkokul olmak üzere toplam 518 öğrenciyle devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfı Anaokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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