Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı

İngiltere'nin Batı Yorkshire Polisi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 38 yaşındaki Daniel Greenwood ile 21 yaşındaki polis memuru PC Caitlin Howarth arasındaki aşk, teşkilatı karıştırdı. İkili arasındaki aşk dedikodularının teşkilat bünyesinde yayılmaya başlamasının ardından Daniel Greenwood, görevden uzaklaştırıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İkili arasındaki ilişkiyi incelemek adına da müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, Greenwood ile Howarth'ın mesajlaşmalarını inceleyerek ikilinin nasıl bir ilişki kurduğunu tespit edecek. Eğer, iddialardaki gibi amir ile memur arasında ilişki çıkması durumunda ikisinin de meslek hayatı tehlikeye girecek.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE DEVREDE

Teşkilatı karıştıran aşk olayıyla ilgili Batı Yorkshire Polisi Emniyet Müdürlüğü de devreye girdi. Müdürlük, teşkilat içerisinde kesinlikle izin verilmeyen bu tarz bir durumun gerçeklik boyutunun araştırılması yönünde tam talimat verdi.

SONUÇ BEKLİYORLAR

Greenwood ile Howarth, artık ciddi bir ilerleme kaydeden soruşturmanın sonuçlarını bekliyor. Greenwood, ailesiyle birlikte alışveriş yaparken objektiflere yansırken, Howarth'ın da annesiyle birlikte yaşadığı evden pek çıkmadığı ve soruşturma sonucunu beklediği belirtildi.