Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kapsamlı yol haritası üzerinde mutabık kaldık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kapsamlı yol haritası üzerinde mutabık kaldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kapsamlı yol haritası üzerinde mutabık kaldık
17.02.2026 21:10
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Etiyopya ile somut projeler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. 11 yıl aranın ardından Etiyopya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu. Ulusal Saray'da düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ali refakatinde anlaşmaların imza törenine geçildi.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı. Buna göre; iki ülke elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ortak projeler geliştirecek. Hidroelektrik santrali ekipmanlarının ve elektrik türbinlerinin üretimi ve kurulumuna yönelik iş birliği yapacak.

Başta elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörleri olmak üzere kamu kurumlarının ve özel şirketlerinin enerji altyapı projelerine yönelik yatırımlar desteklenecek. İlgili kurumlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

KEK İMZASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretinde Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9'uncu Dönem Toplantısı için imzalar atıldı. Eş başkanlar Bakan Bayraktar ile Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide KEK tutanağını imzaladı. Tutanak ile ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir milyar dolara ulaştırılması yönündeki ortak hedef teyit edildi. Etiyopya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım müzakereleri kapsamında Türkiye'nin, Etiyopya ile müzakereleri tamamlayan ilk ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

YENİ İMKANLAR

İmzalanan tutanak çerçevesinde iki ülke; tarım, eğitim, sağlık, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma, kültür ve turizm gibi alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede mevcut iş birliği alanlarının derinleştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörler arası temasın artırılması ve gümrük alanında iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında da somut adımlar atacak.

'TECRÜBE PAYLAŞIMINI GÜÇLENDİREREK SOMUT PROJELER ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Etiyopya temasları hakkında sanal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "Addis Ababa ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Sayın Abiy Ahmed Ali'nin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmeler kapsamında Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Sayın Habtamu Itefa ile Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Elektrik üretiminden şebeke altyapısına, yenilenebilir enerji yatırımlarından hidroelektrik altyapı çalışmalarına kadar geniş bir alanda tecrübe paylaşımını güçlendirerek somut projeler üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Ayrıca Türkiye–Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9'uncu Dönem Toplantı Tutanağı'nı, Türk Tarafı Eşbaşkanı olarak Etiyopya Maliye Bakanı Sayın Ahmed Shide ile birlikte imzaladık. Enerji ve madencilikten eğitime, sağlıktan ulaştırma ve tarıma; çevre, şehircilik, kültür ve turizme kadar geniş bir yelpazede mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

