"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
Dünya

"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı

02.02.2026 14:38  Güncelleme: 15:02
Yeni Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlanan bir video infiale neden oldu. "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı "Görüntüler Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgeler deyim yerindeyse dünyada deprem etkisi yarattı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Dosyaların tek tek ifşa olmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntüler ise kamuoyunda infiale neden oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır.

Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Sosyal Medya, Brezilya, Türkiye, Çocuk, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    bence olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor 184 63 Yanıtla
    zeki kandiş zeki kandiş:
    yoksa artur senmisin 71 69
  • poyraz can poyraz can:
    böyle dünya batsın 167 2 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yok bu görüntü Epstein değil ensardan 66 80 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    ne diyrsn sen bir ikidir bı yerinimi fazla kalkık yardımcı olayım ben sanaa 28 46
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ah bide yazabilsen cahil alper 20 13
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    Ce ha pe Genel merkezimi sandın orayı mehmet. Siz anca kendi aranızda mum söndü yaparsınız 5 19
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Sak sa fon cu imiş Alperen anla işte Mehmet 1 5
    Naim Özmek Naim Özmek:
    sen de Ensar mağdurusun herhalde Mehmet 0 3
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    buda konuştu.. alkislayin !!!! 0 1
    Naim Özmek Naim Özmek:
    sende ensar mağdurusun herhalde 0 1
  • Bülent Arslan Bülent Arslan:
    Haber kaynağı güvenilir olmadıkça ve haber doğrulanmadıkça hiç bir habere inanmayın sosyal medya o kadar acımasız bir yer haline geldi ki iki tık fazla alacağım diye ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. 47 8 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    çocuk Türkce Özür dilerim arthur! diyor!!!!! basbayağı güzel bir Türkce ile!!!! 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: "Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
