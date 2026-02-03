Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: \'\'Bebek getirebilirim\'\'

Jeffrey Epstein skandalında ortaya çıkan yeni belgeler, kamuoyunu dehşete düşüren detaylar içeriyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son dosyalara göre, Epstein'a bir Hollywood halkla ilişkiler uzmanı tarafından "Afrikalı bir bebek" teklif edildi. Üstelik bu teklif, e-postada "Madonna tarzı" sözleriyle normalleştirilmeye çalışıldı.

Skandal teklifin sahibi, ünlü isimlerle yakın ilişkileriyle bilinen PR uzmanı Peggy Siegal. Aralık 2009 tarihli e-postada Siegal, Amsterdam üzerinden Kenya'ya yaptığı seyahatten bahsederken Epstein'a şu inanılmaz ifadeleri kullanıyor:

"Senin için küçük bir bebek getirebilirim… hatta iki tane.

Erkek mi kız mı? Madonna gibi olur."

Bu ifadeler, çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş bir isimle yapılan yazışmalarda yer alması nedeniyle büyük tepki çekti.

"Masai savaşçıları bizi yemezse…"

Skandal bununla da sınırlı değil. Aynı e-postada Siegal, Afrika'yı adeta alaycı bir dille anlatıyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"Bir hayat deneyimi daha…

Masai savaşçıları bizi yemezse, Somali korsanları yer…"

E-postanın devamında ise Ocak 2010'da Epstein'ı ziyaret edeceğini belirten Siegal, "Fotoğraflar çekeceğim, çok eğleneceğiz, seni sürekli düşüneceğim" diyerek tepki çeken bir samimiyet sergiliyor.

Sarah Ferguson ve Prens Andrew da mesajlarda

Skandal e-postalarda York Düşesi Sarah Ferguson da yer alıyor. Siegal, Ferguson'ın ABD'deki bir televizyon programındaki görüntülerini yorumluyor ve İngiliz Kraliyet ailesini suçlayan ifadeler kullandığını aktarıyor.

Yeni belgeler, Ferguson'ın Epstein'la ilişkisini, Epstein'ın 2008'de mahkûm edilmesinden sonra bile sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Belgelerde Ferguson'ın Epstein'a "Ben senin hizmetindeyim" dediği ve onunla evlenmeyi önerdiği de yer alıyor.

Prens Andrew için "gizli" yemek planları

Belgelerde, Prens Andrew için Epstein'ın New York'taki evinde gizlice yemekler organize edildiği de görülüyor. Davetliler arasında Hollywood yıldızları, ünlü gazeteciler ve Epstein'ın kendisi bulunuyor.

Davet listesinde yer alan isimler arasında:

Prens Andrew

Woody Allen

Katie Couric

Jeffrey Epstein

Bu yemeklerin "küçük ve tamamen özel" olması özellikle vurgulanıyor.

Son dosyalarda Prens Andrew'a ait son derece rahatsız edici fotoğraflar da bulunuyor. Fotoğraflarda Andrew'un, yerdeki kimliği belirsiz bir kadına dokunduğu görülüyor.

Ayrıca bir kadın, Epstein tarafından İngiltere'ye uçurulduğunu ve Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ederek dava açmaya hazırlandığını açıkladı. Kadın, olaydan sonra Buckingham Sarayı'na çaya götürüldüğünü öne sürüyor.

Prens Andrew üzerindeki baskı giderek artıyor. Kraliyet kaynaklarına göre Andrew'un ABD'de ifade vermesi artık "vicdani bir zorunluluk" olarak görülüyor. Ancak Andrew, Epstein'la ilişkisi konusunda tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan bu belgeler, Epstein skandalının yalnızca bir suç dosyası değil, küresel ölçekte bir güç ve ayrıcalık skandalı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.