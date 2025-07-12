Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan\'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu
12.07.2025 18:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün yaptığı tarihi açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu. Fransız haber ajansı AFP, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını Türkiye için büyük bir kazanım olarak değerlendirirken; Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. ABD merkezli haber ajansı AP, ise Erdoğan'ın açıklamalarını "Acı bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün yaptığı tarihi açıklamalara yer veren ABD merkezli haber ajansı AP, ise Erdoğan'ın açıklamalarını "Acı bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın sözleri diğer prestijli gazetelerde de geniş yer buldu.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, dün Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yaktı.

ERDOĞAN'DAN TARİHİ SÖZLER

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da tarihi açıklamalara imza attı. Partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "47 yıllık terör belası dün itibariyle sona erme sürecine girmiştir. Kimsenin zihninde soru işareti olmasın. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da gündemine oturdu. Çok sayıda haber kuruluşu Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

Fransız haber ajansı AFP, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını Türkiye için büyük bir kazanım olarak değerlendirirken;Erdoğan'ın açıklamalarındaki "Türkiye kazandı, 86 milyon vatandaş kazandı" sözlerine geniş yer verildi.

"ACI BİR DÖNEMİN SONU"

Amerikan haber ajansı AP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "acı bir dönemin sonu" olarak değerlendirdi. Yaşanan gelişmenin Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulandı.

İtalyan Quotidiano Nazionale de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin bu süreci zafer olarak gördüğünü ve uzun yılların ardından önemli bir kazanım elde edildiğini ifade ettiğini yazdı.

"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Lübnan merkezli LBCI Lebanon da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütü PKK'nın silah teslim sürecinin başlamasının ardından Türkiye için "yeni bir sayfa açıldığını" söylediğini aktardı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN KAPILARI ARALANDI"

İspanyol Demokrata gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Güçlü Türkiye'nin kapıları ardına kadar açıldı" şeklinde aktardı.

Gazete haberinde Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını "trajik bir dönemin kapanışı" olarak tanımlarken, Türkiye'nin geleceği için umut verici bir sürece girildiğini söylediğini belirtti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Açın tarihin sayfalarına bakın. Kılıçlarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. Türk-Kürt-Arap bir arada ise beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Uzaklaştıklarında ise mağlubiyet vardır.

Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk-Kürt-Arap birbirinden kopmuştu. Ne zaman ayrıldık yenildik. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez ama bize zaman kaybettirdiler. Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokmaya çalıştılar. 41 yılda kim kazandı. Tarih tekerrür ediyor. Türk ile Kürt muhabbete kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor.

Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. TBMM'de bir komisyon kurulacak. Cumhur İttifakı olarak AK Parti - MHP ve DEM Parti heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız."

Haberler.com Özel, Politika, Türkiye, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu - Son Dakika

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