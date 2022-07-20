Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu

Tahran'daki üçlü zirvenin yanı sıra liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Fakat bu görüşmeler arasında en akılda kalıcı olanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olandı. Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk konumunu sağlamlaştırmak isteyen ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayan ve aynı zamanda Ukrayna'ya desteğini açıklayan Erdoğan, Putin ile görüşmesine geç katıldı.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME ÖNCESİ ERDOĞAN DAKİKALARCA BEKLETİLMİŞTİ

Toplantı saatinde kameraların karşısına geçen Putin, Erdoğan'ı beklemek zorunda kaldı ve garip bir durumda kaldı. Bu durum akıllara 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin Moskova'da yaşadığı krizi getirdi. O dönemde temaslarda bulunmak için Putin'le görüşmeye giden Erdoğan ve heyeti dakikalarca bekletmiş ve devlet televizyonu Erdoğan'ın sıkılmış halini çekerek ekranın altına da sayaç yerleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti 2020 yılındaki toplantı öncesi yaklaşık 2 dakika boyunca bekletilmiş ve devlet televizyonu ekranın altına skandal bir şekilde sayaç yerleştirmişti.

PUTİN'İN BÜTÜN LİDERLERİ BEKLETME HUYU VAR

Bu tür "akıl oyunlarına" meraklı olan Putin geçmişte de Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'e karşı da bazı değişik hamleler yapmıştı. Putin, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ı da 2018'de Helsinki'de gerçekleşen görüşmede bekletmişti. Putin, toplantıya 45 dakika geç gelmişti.

"DEKLANŞÖR SESLERİYLE YALNIZ KALDI"

Fakat daha önce benzer bir durumda kalmayan Putin'in dün paylaşılan görüntüleri hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, "Tahran'daki görüşmelerden önce Erdoğan, Putin'i bekleterek garip bir durum yaşattı" başlığını kullanırken, "Rusya Devlet Başkanı, fotoğraf makinelerinin deklanşör sesleri eşliğinde ayakta tek başına kaldı. Bu onun normalde diğer dünya liderlerine yaptığı bir uygulamaydı" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın Moskova'nın rövanşını aldığı Putin, beklediği dakikalarda yaptığı hareketlerle dünya basınına gündem oldu.

"PUTİN GARİP BİR DURUMA DÜŞTÜ"

Gazete, "Putin, bir dizi gazeteci önünde Erdoğan'ı beklerken garip bir duruma düştü. Çekilen fotoğraflarda Putin'in el ve ayaklarıyla ufak hareketler yaptığı ve yüzünü de rahatsız olduğunu belli ederek şekilden şekle soktuğu görülüyor. Bu durum sonunda Erdoğan gelene kadar yaklaşık 1 dakika sürüyor" yorumunu yaptı. Gazete, 2020'de Moskova'da yaşananların ardından Erdoğan'ın intikam aldığı yorumunu yaparken, "Bu durum dünya liderlerini kasten planlı toplantılara saatlerce geç gelerek bekleten Putin için garip bir durumdu. Putin, hızlıca görüşme odasına geldi ve Erdoğan'ın da aynısını yapacağını düşünüyordu fakat deklanşör sesleriyle yalnız başına kaldı" ifadesine yer verdi.