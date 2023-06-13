Eski ABD Başkanı Trump, gizli belgeleri saklama suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıktı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump, gizli belgeleri saklama suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıktı

13.06.2023 23:42

Devlete ait gizli belgeleri alıkoymak ve soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlamayla başı dertte olan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıktı. Söz konusu suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak niteleyen Trump, duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinden mahkemeden ayrıldı. Trump'ın New Jersey'de açıklama yapması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili iddianame için Miami'de bulunan federal mahkeme binasına girdi. Trump, Miami polisinin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkeme binasına yerel saatle 14.00 civarında ulaştı.

Trump, hakkındaki 'gizli belgeler' suçlaması için Miami'de mahkemeye geldi

TRUMP HAKKINDA 37 AYRI SUÇLAMA

Geceyi geçirdiği National Doral malikanesinden araç konvoyu ile gelen Trump'a medya ordusu büyük ilgi gösterirken, mahkeme binası civarında toplanan taraftarları da ellerinde "Trump 2024" bayrakları ile destek gösterisinde bulundu. Savcılar tarafından hazırlanan hakkındaki iddianamede, Trump, başkanlık görevi sonrası gizli belgeleri alıkoymak ve bu konudaki soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Trump, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği parmak izi alındı ve rutin uygulamalardan sonra hakim karşısına çıktı. Trump'a suçlamalarla hakları kendisine resmen bildirildi.

Trump, hakkındaki 'gizli belgeler' suçlaması için Miami'de mahkemeye geldi

NEW JERSEY'DE AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Mahkemeden ayrılan Trump'un bugün New Jersey'e dönerek akşam yerel saatle 20.15'te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Trump nisanda hakkındaki eyalet bazında suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçti.

Trump, hakkındaki 'gizli belgeler' suçlaması için Miami'de mahkemeye geldi

"HİLE YAPIYORLAR"

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanan Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar Yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, hakkındaki 'gizli belgeler' suçlaması için Miami'de mahkemeye geldi

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı. Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump, hakkındaki 'gizli belgeler' suçlaması için Miami'de mahkemeye geldi

GİZLİ BELGELER BANYO VE YATAK ODASINDA BULUNDU

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor. İddianamede, Trump'ın belgeleri banyo, balo salonu, kiler, ofis ve yatak odası dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında sakladığı belirtilmişti. Öte yandan Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Trump, gizli belgeleri saklama suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıktı - Son Dakika


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