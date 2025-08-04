Eski İsrailli Yetkililerden Trump'a Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Eski İsrailli Yetkililerden Trump'a Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Eski İsrailli Yetkililerden Trump\'a Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
04.08.2025 16:36
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600 emekli İsrailli güvenlik yetkilisi, Trump'tan Gazze'deki savaşa son vermesini istedi.

Aralarında istihbarat teşkilatlarının eski başkanlarının da bulunduğu 600 kadar emekli İsrailli güvenlik yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak İsrail'e Gazze'deki savaşa derhal son vermesi için baskı yapmasını istedi.

Yetkililer, "Hamas'ın artık İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmadığına dair profesyonel kanaatimiz var" dedi.

"İsraillilerin büyük çoğunluğu nezdindeki güvenilirliğiniz, Başbakan [Binyamin] Netanyahu ve hükümetini doğru yöne sevk etme kabiliyetinizi arttırıyor: Savaşı bitirin, rehineleri geri verin, acıları durdurun" diye yazdılar.

Bu çağrılar, Hamas ile dolaylı ateşkes görüşmelerinin durduğu ve Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonları genişletmek için bastırdığı haberlerinin yayıldığı bir ortamda geldi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in güneyine düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırının ardından Gazze'de on binlerce ölümle sonuçlanan bir savaş başlattı.

Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, İsrail'in o tarihten bu yana Gazze'de yürüttüğü askeri harekât sonucunda 60.000'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

4 Ağustos günü bakanlık Gazze'de son bir günde en az 94 kişinin öldüğünü, bunlar arasında İsrail saldırılarında ölen onlarca kişinin de bulunduğunu bildirdi.

En az 24 kişinin de gıda yardımı ararken öldürüldüğü belirtildi. Bu tür haberler son aylarda arttı. Ancak İsrail BBC de dahil olmak üzere yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermediği için sayları bağımsız olarak doğrulamak zor.

İsrail'in Gazze'ye girişlere getirdiği ağır kısıtlamalar nedeniyle bölgede kitlesel kıtlık da yaşanıyor. Bakanlık, savaşın başlamasından bu yana 93'ü çocuk olmak üzere 180 kişinin yetersiz beslenmeden öldüğünü açıkladı.

BM destekli kuruluşlar Gazze'de "en kötü senaryo olan kıtlığın yaşanmakta olduğunu" belirtiyor.

Üst düzey eski İsrailli yetkililerin Trump'a çağrısı, bir deri bir kemik kalmış iki İsrailli rehinenin görüntülerinin Hamas ve İslami Cihad militanları tarafından yayınlanmasının ardından geldi.

Videolar İsrailli ve Batılı liderler tarafından kınandı.

Videoların yayınlanmasının ardından iki rehine ailesiyle görüşen Netanyahu, tüm rehinelerin iadesine yönelik çabaların "durmaksızın ve acımasızca devam edeceğini" söyledi.

Ancak yerel medyada geniş yer bulan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun "Hamas'ın askeri yenilgiye uğratılması" yoluyla rehinelerin serbest bırakılması için çalıştığını söyledi.

Gazze'de yeni bir tırmanış ihtimali, Filistinlilerin açlık ve yetersiz beslenmeden öldüğü haberleri tüm dünyada şok etkisi yaratırken, acil ateşkes için bastıran İsrail'in müttefiklerini daha da kızdırabilir.

Rehinelerin ailelerini destekleyen ana grup yeni bir askeri saldırı fikri için "Netanyahu İsrail'i ve rehineleri kıyamete sürüklüyor" ifadesini kullandı.

Bu görüş Trump'a gönderilen mektupta eski Mossad şefi Tamir Pardo, eski Şin Bet şefi Ami Ayalon, eski Başbakan Ehud Barak ve eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon gibi isimler tarafından dile getirildi.

Ayalon, "Başlangıçta bu savaş haklı bir savaştı, bir savunma savaşıydı ama tüm askeri hedeflere ulaştığımızda bu savaş haklı bir savaş olmaktan çıktı" dedi.

Eski üst düzey liderler, geçmişte hükümete rehinelerin geri dönüşünü sağlamaya odaklanma çağrısı yapan İsrail'in Güvenliği için Komutanlar (CIS) grubuna başkanlık ediyor.

ABD Başkanı Trump'a yapılan çağrıda şöyle denildi:

"Gazze Savaşını Durdurun. İsrail'in en büyük eski generalleri ve Mossad, Şin Bet, Polis ve Diplomatik Kolordu eşdeğerleri grubu olan CIS adına sizi Gazze savaşını sona erdirmeye çağırıyoruz. Bunu Lübnan'da yaptınız. Bunu Gazze'de de yapmanın zamanı geldi."

Gazze'deki geniş çaplı yıkım ve Filistinlilerin çektiği acılar uluslararası kamuoyunda öfke uyandırırken İsrail giderek artan bir izolasyonla karşı karşıya kaldı.

Dünya genelinde yapılan anketler kamuoyunun İsrail hakkında giderek daha olumsuz düşündüğünü ve bunun da Batılı liderler üzerinde harekete geçmeleri için baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Ancak Trump'ın İsrail başbakanına nasıl bir baskı uygulayacağı belli değil.

Trump, geçen hafta Gazze'de "gerçek bir açlık" olduğunu açıkça kabul etmesine rağmen, bu durumu reddeden Netanyahu'ya destek vermeye devam etti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski İsrailli Yetkililerden Trump'a Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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