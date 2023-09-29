Tutuklu prensesi zora sokacak iddianame! Uluslararası suç örgütü yönetmekle suçlanıyor

1996 yılından öldüğü 2016 yılına kadar Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova, 10 yıldır ülkesinde tutuklu yargılanıyor. Aynı zamanda İsviçre'deki şirketler üzerinden büyük bir rüşvet ağır kurduğu öne sürülen Kerimova hakkında iddianame hazırlandı. İsviçre'de federal savcılık, Kerimova hakkında rüşvet almak ve "Ofis" olarak bilinen bir suç örgütünü yönetmekle suçlayan bir iddianame sunulduğunu açıkladı.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETTİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov'un "Özbekistan'ın Prensesi" lakaplı kızı Gülnara Kerimova yeniden gündemde. İsviçreli yetkililer 2013'ten beri ev hapsinde, 2019 yılından beri de Özbekistan'da cezaevinde tutulan Kerimova'nın; Özbekistan'dan milyonlarca dolar çaldığı, yöneticilere ve dünyanın farklı ülkelerindeki yetkililere rüşvet verdiğini iddia etti. Kerimova'nın milyonlarca doları aklayan uluslararası bir suç örgütünü yönettiği de kayıtlara geçti.

YABANCI ŞİRKETLERİ RÜŞVET VERMEYE ZORLAMIŞLAR

Federal Savcılık, Kerimova'nın 2001'den 2013'e kadar "Ofis" olarak bilinen, çok sayıda iş insanı ve şirketten oluşan bir suç örgütüne liderlik ettiğini, suç faaliyetlerini profesyonel bir iş olarak yürüttüğünü ve aynı zamanda şiddet ve yıldırmaya başvurduğunu belirtti.

İddianamede, Özbekistan'ın telekom sektöründe faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlerin, "cumhurbaşkanının kızı ve Özbek kamu görevlisi olarak ikili statüsünü istismar eden" ve kendisine sınırsız nüfuz sağlayan Kerimova'ya rüşvet vermek zorunda oldukları belirtildi.

LÜKS DÜŞKÜNLÜĞÜ İLE TANINIYORDU

İsviçre'deki bazı şirketler ve banka hesapları aracılığıyla kara para akladığı belirtilen Kerimova'nın 100'den fazla şirketi olduğu da belirtiliyor. Özbekistan'da diplomat olduğu için uzun yıllar boyunca dokunulmazlığı olan Kerimova, sık sık lüks yaşam tarzı ve partileriyle gündem yaratıyordu.

AVUKATI, ÖRGÜT LİDERLİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Kamuyounda "Özbekistan Prensesi" olarak tanınan Kerimova hakkında hazırlanan iddianamede, İsviçre'nin en önde gelen özel bankalarından Lombard Odier'e yönelik cezai soruşturmanın da davayla bağlantılı olarak sürdüğü yer alıyor. Kerimova'nın İsviçre'deki avukatı ise iddiaları yalanladı.

Cenevre'deki avukatı Gregoire Mangeat, "Bütün iddiaları reddediyoruz. O masumiyeti için savaşacak. Organize suç örgütü teorisi tamamen saçmalık. Soruşturma başladıktan 10 yıl sonra ortaya atılan ve bir yıl önce İsviçreli bir savcının gündeme getirdiği bir iddia. Müvekkilim Kerimova, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor" ifadesini kullandı.

2013'TE EV HAPSİNE ALINMIŞTI

İsviçre, 2016 yılında babasının ölümünün ardından diplomatik dokunulmazlığını kaybeden Kerimova hakkında soruşturma başlatmıştı. Kerimova bir zamanlar başarılı bir iş kadını ve ülkesinin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler temsilcisiydi. Zimmetine para geçirme ve gasp suçlamalarıyla 2015 yılında beş yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2019 yılında cezaevine geri dönmüştü. Öte yandan dava İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde görülecek.