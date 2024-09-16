FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

Geniş Video İzle

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'ın, Florida'da golf oynadığı bölgede duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti. FBI, olayın bir suikast girişimi olarak göründüğünü açıkladı.

16.09.2024 01:02  Güncelleme: 08:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala bir kez daha silah sesleri duyuldu. Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump'ın seçim kampanya sözcüsü, "Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi, Trump güvende" açıklaması yaptı. FBI ise olayın bir suikast girişimi olarak göründüğünü açıkladı.

İLK AÇIKLAMA 'TRUMP ŞU ANDA GÜVENDE' OLDU

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Trump'ın kaldığı Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaştı.

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

ABD BAŞKANI BİDEN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

RAKİBİ KAMALA HARRIS: ONUN GÜVENDE OLDUĞUNA SEVİNDİM

Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

"TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ İNSANLARDAN BİRİ"

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı. AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

PENNSYLVANIA'DA KULAĞINDAN YARALANMIŞTI

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

FBI: SUİKAST GİRİŞİMİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturuyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "FBI, Florida West Palm Beach'e intikal etti ve eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor" ifadesi kullanıldı.

West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, yaptığı açıklamada, Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını bildirdi.

Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri, silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.

Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu kaydeden Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirtti.

Martin County Şerifi William Snyder da şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.

FBI, \'Suikast girişimi\' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

Donald Trump, Politika, 3-sayfa, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Batın BEYOĞLU:
    Sağ Salim5 Trump:) 13 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Ölene kadar bu korku ona yeter 5 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dünya için iyi olurdu olmaması 7 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Galiba tramp kimvurduya gidecek gibi. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:35:46. #1.12#
SON DAKİKA: FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement