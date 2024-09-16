FBI, \'Suikast girişimi\' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

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ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala bir kez daha silah sesleri duyuldu. Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump'ın seçim kampanya sözcüsü, "Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi, Trump güvende" açıklaması yaptı. FBI ise olayın bir suikast girişimi olarak göründüğünü açıkladı.

İLK AÇIKLAMA 'TRUMP ŞU ANDA GÜVENDE' OLDU

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Trump'ın kaldığı Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaştı.

ABD BAŞKANI BİDEN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

RAKİBİ KAMALA HARRIS: ONUN GÜVENDE OLDUĞUNA SEVİNDİM

Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

"TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ İNSANLARDAN BİRİ"

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı. AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

PENNSYLVANIA'DA KULAĞINDAN YARALANMIŞTI

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

FBI: SUİKAST GİRİŞİMİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturuyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "FBI, Florida West Palm Beach'e intikal etti ve eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor" ifadesi kullanıldı.

West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, yaptığı açıklamada, Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını bildirdi.

Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri, silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.

Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu kaydeden Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirtti.

Martin County Şerifi William Snyder da şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.