Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı - Son Dakika
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Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

08.06.2026 08:42
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Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda da hasara yol açtı. Terminalde tavan parçaları düşerken yolcular panik yaşadı. Deprem sırasında bir okulda öğrencilerin arkasındaki yapının çökmesi de kameralara yansırken, Filipinler, Japonya ve Endonezya için tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük paniğe neden olurken, depremin etkileri ülkenin en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda da hissedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanı terminalinde tavan parçalarının düştüğü, cam kırıkları ve çeşitli enkaz parçalarının zemine saçıldığı görüldü. Bagaj teslim alanında ve yolcu bekleme bölümlerinde hasar oluşurken, bazı alanlar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

YOLCULAR PANİKLE KAÇIŞTI

Videoda, terminal içerisindeki eşya arabalarının devrildiği, bagaj bantlarının çevresine enkaz parçalarının saçıldığı ve yolcuların güvenli alanlara yönlendirildiği görülüyor. Özellikle bagaj teslim alanında yaşanan hasar dikkat çekiyor.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

Yetkililer, deprem sonrası terminal binasında detaylı güvenlik kontrolleri başlatırken, bazı bölümlerin geçici olarak kullanıma kapatıldığı öğrenildi.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

OKULDAKİ KORKU DOLU ANLAR DA KAMERADA

Deprem sırasında Davao Occidental'deki Mahayahay İlkokulu'nda düzenlenen bayrak töreni de faciadan kıl payı kurtuldu. Öğrenciler ve öğretmenler tören sırasında sarsıntıya yakalanırken, çocukların hemen arkasındaki küçük bir yapı saniyeler içinde çöktü. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

3 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından Filipinler, Japonya ve Endonezya için tsunami uyarısı yapılırken, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bazı kıyılarda 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgalar oluşabileceğini duyurdu.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

Filipinler, Endonezya, Japonya, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı - Son Dakika

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