Filistin Büyükelçisi: Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek istiyorlar - Son Dakika
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Filistin Büyükelçisi: Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek istiyorlar

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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda 36 bin şehit verdiklerini, 10 bin kişinin kaybolduğunu belirterek, Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek istediklerini söyledi. Mustafa, İsrail'in Gazze'deki insanları Ürdün'e göç ettirmeye çalıştığını ve Filistin halkının duruşuyla Gazze'yi korumaya devam edeceklerini ifade etti.

29.05.2024 17:52
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FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda 36 bin şehit verdiklerini, 10 bin kişinin kaybolduğunu belirterek, "Aynı zamanda Batı Şeria'daki insanları Ürdün'e göç ettirmeye çalışmakta. ve bizim insanlarımız ve halkımızın duruşu ve azmiyle, 1948'i tekrar yaşamamak için, onlar yerinde kaldıkça Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ), Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın katıldığı 'Filistin Meselesi ve Günümüzde Filistin'de Yaşananlar' konferansı gerçekleştirildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta konuşan Büyükelçi Mustafa, Filistin ve İsrail arasında yaşanan sorunun tarihçesini anlatıp, bugün de yaşanan İsrail saldırılarına değindi.

İsrail saldırılarının hedefini anlatan Mustafa, "'Bu savaşta ne hedefliyor İsrail? Gazze'de yaşayan insanları bu savaşta amacı ve hedefi Sina'ya onları göç ettirmekti. Bizim Gazze'de 2 milyon 400 bin insanımız var. Onların düşüncesine göre Gazze'den 1-1,5 milyon insan Gazze'den mülteci olarak gider ve hiçbir şekilde onları geri almayacaklar. O zaman da muhalif olarak belki kendisi üstün gelir, çünkü 1,5 milyon insandan kurtulmuş olacak. Aynı Gazze'ye uyguladığı gibi Batı Şeria'ya da uygulayarak aynı sistemde devam edecek. Aynı zamanda bir olaydan istifade ederek Batı Şeria'daki insanları Ürdün'e göç ettirmeye çalışmakta. ve bizim insanlarımız ve halkımızın duruşu ve azmiyle, 1948'i tekrar yaşamamak için, onlar yerinde kaldıkça Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek" diye konuştu.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanığını söyleyen Mustafa, "Bizi tanıyan ülkelerin sayısı 147'ye çıktı. Geçtiğimiz ayda 4 devlet yine bizi tanıdı. Gelecek günlerde Avrupa ülkelerinden de bazıları bizi tanıyacak. Sadece sahada değil, birçok yönde onlarla savaşıyoruz, hem siyasi, hem diplomatik, hem hukuksal olarak. Bütün işledikleri suçları kayıt altına alıp ve onların yalnız kalmalarına ve köşeye sıkışmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'BU SALDIRI 107 YILDIR DEVAM EDİYOR'

Büyükelçi Faed Mustafa, bazı batı ülkelerinin 7 Ekim'deki baskının İsrail'in saldırmasını sebep olduğunu savunduğunu anlatarak, "Biz de diyoruz ki bu savaş yeni başlamadı,107 yıldan beri bütün baskılar, savaşa karşı onlara tepki olarak başladı. Biz her zaman uyardık uluslararası toplumu. Bu kadar baskı, bu kadar katliam yapılacak, illa ki bir gün bir yerde patlayacak. İsrail'in 7 Ekim'de başladığı ve alçak bir şekilde bütün uluslararası hukuklara aldırmadan açık bir şekilde katliam ve soykırım yaptı" diye konuştu.

'36 BİN ŞEHİT VAR, TÜM ALTYAPI ÇÖKTÜ'

Büyükelçi Mustafa, şimdiye kadar 36 bin şehitlerinin olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar kaybolanların sayısı 10 binden daha fazladır. 80 bin yaralımız var. Bütün binaların, altyapının yüzde 70'i yok olmuş durumdadır. Hastaneler, okullar ve bütün sivil insanların oturduğu binalar, elektrik, su şebekeleri hepsini hedef aldılar. Ne yazık ki İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na da, uluslararası toplumun bütün kararlarını göz ardı ederek, kendini bütün kanunların üstünde görerek devam ediyor bu kalleşçe hareketine" dedi.

Filistin Büyükelçisi: Gazze\'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek istiyorlar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filistin Büyükelçisi: Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmek istiyorlar - Son Dakika

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