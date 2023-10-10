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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'de fosfor bombası kullanıyor - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'de fosfor bombası kullanıyor

Son Güncelleme: 11.10.2023 08:56

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı. İsrail'den bir açıklama yapılmazken, fosfor bombası kullanmak savaş suçu sayılıyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail ve Hamas arasında yaşanan saldırılarda korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE KULLANMIŞLAR

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı. Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti. İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'de fosfor bombası kullanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'de fosfor bombası kullanıyor - Son Dakika
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