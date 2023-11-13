 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı - Son Dakika

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

13.11.2023 11:45  - Güncelleme: 13:04

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

İngiltere'de 5 haftadır düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili, "Bu böyle devam edemez" değerlendirmesini yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

GÖREVDEN ALINDI

Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındı. BBC'de yer alan habere göre İngiltere hükümetinden bir kaynağın aktardığına göre, Başbakan Rishi Sunak'ın bugün kabinede değişiklik yapması bekleniyor.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

MAKALENİN ARDINDAN BASKILAR ARTMIŞTI

Braverman üzerindeki baskılar, Perşembe günü Times'da yayımlanan makalesinin ardından artmıştı. Braverman, Times gazetesinde Perşembe günü yayınlanan makalesinin ardından artan baskı altındaydı. Makalede, İngiltere'deki Filistin yanlısı protestoları eleştiriyor, bunun Kuzey İrlanda'dakileri "rahatsız edici derecede hatırlattığını" söyleyerek düzenleyenleri "Filistin yanlısı çeteler" olarak adlandırıyordu.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

LONDRA POLİSİNİ YANLI OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Ayrıca Londra Polis Teşkilatını protestolara karşı "çifte standart" uyguladığını ifade ediyordu. Yayımlanmasının ardından başbakanlığın, Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıktı.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

AÇILAN PANKARTLARDAN RAHATSIZ OLDU

Braverman X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde Londra polisinin gösterdiği performansı övmüştü. Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumlamıştı.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ" DEMİŞTİ

Braverman, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı. Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer veren Braverman, kentteki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini belirtmişti.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

YENİ BAKAN JAMES CLEVERLY OLDU

Öte yandan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın bugün görevden alınmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi. Boşalan Dışişleri Bakanlığı'na ise Eski Başbakan David Cameron artandı.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

Filistin, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
12:47 İsrail'de halk korku içinde! AVM'ye bile bellerinde silahlarla gidiyorlar
12:44 Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok
12:23 Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor
12:07 HÜDA-PAR mitinginde sahneye Hamas üniformalı kişiler çıktı
12:00 Bayern Münih, Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın peşinde
11:45 Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı
11:29 Adalet Bakanı, CHP lideri Özel'in ''Bu bir darbe girişimidir'' sözlerine sert çıktı: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım
11:22 Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı
11:21 Erkek arkadaşını hem dövdü hem de yatağa çağırdı: Seni istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 13:47:01. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement