Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et

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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün gece düzenlendiği baskın dünyanın gündemine oturdu. Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale eden polis, 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan polisler, bu sabah avluda namaz kılan cemaate de müdahalede bulunarak namaz kılmalarına izin vermedi.

"ALLAH'IM SENDEN BAŞKA YARDIM EDECEK KİMSE YOK"

Dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Filistinli bir gencin Kudüs sokaklarında bağıra bağıra dua ettiği anlar tüyleri diken diken etti. Genç polis barikatları arasında seccade üzerinde oturarak, " Allah'ım senden başka yardım edecek kimse yok. Ya Rab! Mescid-i Aksa'ya yardım et!" diyerek feryat etti.

BİRÇOK ÜLKE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yaşanan gelişmelere başta Türkiye olmak üzere birçok ülke de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

NE OLDU?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.