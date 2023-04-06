Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et

06.04.2023 13:03

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar dünya genelinde büyük yankı buldu. Bölgeden gelen bir görüntüde Filistinli müslüman genç, polis barikatlarının arasında seccadesine oturup bağırarak dualar etti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün gece düzenlendiği baskın dünyanın gündemine oturdu. Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale eden polis, 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan polisler, bu sabah avluda namaz kılan cemaate de müdahalede bulunarak namaz kılmalarına izin vermedi.

"ALLAH'IM SENDEN BAŞKA YARDIM EDECEK KİMSE YOK"

Dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Filistinli bir gencin Kudüs sokaklarında bağıra bağıra dua ettiği anlar tüyleri diken diken etti. Genç polis barikatları arasında seccade üzerinde oturarak, " Allah'ım senden başka yardım edecek kimse yok. Ya Rab! Mescid-i Aksa'ya yardım et!" diyerek feryat etti.

Filistinli genç, polis barikatlarının arasında seccadesine oturup bağırarak yalvardı: Allah'ım yardım et

BİRÇOK ÜLKE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yaşanan gelişmelere başta Türkiye olmak üzere birçok ülke de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Filistinli genç, polis barikatlarının arasında seccadesine oturup bağırarak yalvardı: Allah'ım yardım et

NE OLDU?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Filistinli genç, polis barikatlarının arasında seccadesine oturup bağırarak yalvardı: Allah'ım yardım et

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

YORUMLAR (2)
  • Murat Sarıal: Allahın verdigi aklı kullanıp o dogrultuda çalışanlara mücadele edenlere yardım ediyor Allah bildigim kadarıyla, yoksa yanılıyormuyum. dua etmek yalvarmak teorik dir. asıl duadan sonra eyleme geçmek pratik olandır. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: ne anlatıyorsun azıcık kuran oku sure dua ayetleri oku ey cahil 0 0 Yayından Kaldır
500
Malezya, BM'yi Mescid-i Aksa baskınından ötürü İsrail'den hesap sormaya çağırdı Malezya, BM'yi Mescid-i Aksa baskınından ötürü İsrail'den hesap sormaya çağırdı AGD İsrail'e sert tepki AGD İsrail'e sert tepki

İsrail, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:06:02. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement