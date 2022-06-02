Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor

02.06.2022 21:18

NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan Finlandiya, Türkiye'nin sert tutumu ile karşı karşıya kaldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, her ne kadar Türkiye'ye olumlu mesajlar gönderse de ülke içinde farklı sesler yükselmeye başladı. Finlandiya Parlamentosu Milletvekili Johan Kvarnström, ülkedeki PKK ve FETÖ'cü teröristleri kast ederek "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız." ifadesine yer verdi.

NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazır olduklarını her fırsatta dile getirirken, Finlandiya Parlamentosu Milletvekili Johan Kvarnström tezat bir demeç verdi.

"HUKUK SİSTEMİMİZ İZİN VERMİYOR"

Finlandiya Parlamentosu Sosyal Demokrat Milletvekili ve Parlamentodaki Kürt Dostluk Grubu Başkanı Johan Kvarnström, güvenlik ihtiyaçları nedeniyle daha büyük bir savunma blokuna üye olmak istediklerini, bu nedenle NATO'ya katılma kararı aldıklarını söyledi. Kvarnström yaptığı açıklamada, "Terörü desteklemediğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum. Buna ispat bile gerekmiyor" diyerek Finlandiya'nın "değerlerini" ve "ilkelerini" müzakere edemeyeceklerini belirtti. FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız" dedi

"SAVUNMA KOALİSYONUNUN PARÇASI OLMALIYIZ"

Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil, "Finlandiya, bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız." dedi.

Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström

CUMHURBAŞKANI OLUMLU MESAJLAR VERMİŞTİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, " Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

33 TERÖRİSTİN İADESİNE OLUMLU YANIT VERMEDİLER

Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti. Ancak iki İskandinav ülkesi, bu taleplere olumlu yanıt vermedi.

TERÖRİSTLERİ "MASUM İNSAN" OLARAK TANIMLAMIŞTI

Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen da "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristler konusunda, "Türkiye, siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor" demişti.

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