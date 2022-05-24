Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz - Son Dakika
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Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz

24.05.2022 13:26
Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz

İsrail'e oradan da Filistin'e geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin "İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" dedi. Bakan ayrıca iki ülkeden birer heyetin Ankara'ya geleceğini ve yarın bir toplantı yapılacağını söyledi.

Resmi temaslar için İsrail'e oradan da Filistin'e geçecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ABD ile F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini söyledi.

"YAZILI MUTABAKAT İSTİYORUZ"

Türkiye'nin teröre destek verdiği için NATO üyeliği başvurusuna karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'le ilgili de konuşan Bakan,"İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKEDEN HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini açıkladı. Yarın yapılacak toplantıda Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.

NATO DA SÜRECE DAHİL OLABİLİR

Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti.Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini belirtti.

NATO: TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDERMEMİZ GEREKLİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı son açıklamada, "Türkiye ile masaya oturmamız ve endişelerini gidermemiz gerekli, bunu başaracağımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Filistin, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz - Son Dakika


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