Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 6-7 Ekim'de AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da düzenlenecek gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı planlanıyor.

TOPLANTIYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek.

BÜROKRATLAR HUZURSUZLUK ÇIKARDI

Ancak toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilmesi, Avrupa Birliği içerisinde kriz yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce yayın yapan yayın organı The National, "yeni Avrupa kulübü" olarak tanımlanan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet edilmesi kararının AB içinde tartışmalara yol açtığını yazdı.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA BAĞLILILIĞIYLA İLGİLİ SORU İŞARETLERİ VAR"

Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk çabalarıyla öne çıkan Erdoğan'ı toplantıya davet etme önerisinin itirazlara neden olduğu, bazı diplomatların Türkiye'nin Avrupa'nın demokratik değerlerine bağlılığıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdiği belirtildi.

MACRON TAM TERSİ TEPKİ VERDİ

Öte yandan yeni Avrupa oluşumunun kapsayıcı olmasını isteyen Fransa lideri Macron'un Erdoğan'ın davet edilmesini desteklediği kaydedildi. Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Avrupa Siyasi Topluluğu projesine karşı çıkan İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ı toplantıya katılmaya ikna çabalarının sürdüğü de belirtildi.