Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı

08.09.2022 18:10

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kurulmasını önerdiği, 'yeni Avrupa kulübü' olarak nitelenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet edilmesi bazı bürokratları kızdırdı. Macron'un aksi görüş bildirdiği öğrenildi.

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 6-7 Ekim'de AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da düzenlenecek gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı planlanıyor.

TOPLANTIYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek.

BÜROKRATLAR HUZURSUZLUK ÇIKARDI

Ancak toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilmesi, Avrupa Birliği içerisinde kriz yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce yayın yapan yayın organı The National, "yeni Avrupa kulübü" olarak tanımlanan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet edilmesi kararının AB içinde tartışmalara yol açtığını yazdı.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA BAĞLILILIĞIYLA İLGİLİ SORU İŞARETLERİ VAR"

Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk çabalarıyla öne çıkan Erdoğan'ı toplantıya davet etme önerisinin itirazlara neden olduğu, bazı diplomatların Türkiye'nin Avrupa'nın demokratik değerlerine bağlılığıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdiği belirtildi.

MACRON TAM TERSİ TEPKİ VERDİ

Öte yandan yeni Avrupa oluşumunun kapsayıcı olmasını isteyen Fransa lideri Macron'un Erdoğan'ın davet edilmesini desteklediği kaydedildi. Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Avrupa Siyasi Topluluğu projesine karşı çıkan İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ı toplantıya katılmaya ikna çabalarının sürdüğü de belirtildi.

YORUMLAR
500
İsrail, Doğu Kudüs'te inşa etmeyi planladığı Yahudi yerleşim birimiyle ilgili toplantıyı erteledi İsrail, Doğu Kudüs'te inşa etmeyi planladığı Yahudi yerleşim birimiyle ilgili toplantıyı erteledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı 'yeşil' projeyle fındığın değerini artıracak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı 'yeşil' projeyle fındığın değerini artıracak

Avrupa Birliği, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:31 Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 18:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement