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Fransa'da Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika

Fransa'da Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı

Fransa\'da Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı
15.11.2023 15:47  - Güncelleme: 15:49

Fransa'da mahkeme, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarına karıştığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık ettiği iddiasıyla tutuklama emri çıkardı. Tutuklama emri, Esed'in yanı sıra kardeşi Mahir Esed ve iki silahlı kuvvetler generalini de kapsıyor. Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi, Açık Toplum Adalet Girişimi ve Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine başlatılmıştı. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Şam yönetimi, iç savaşın başlamasından bu yana muhaliflerin kontrolündeki bölgelere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Fransa'da mahkemenin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Fransız basınındaki habere göre, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan ve 1400 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırıyla ilgili Esed hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçladı.

Mahkemenin hakkında tutuklama emri çıkardığı kişiler arasında Esed'in yanı sıra kardeşi Suriye ordusu Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esed ve iki silahlı kuvvetler generali de yer aldı.

Paris'teki mahkeme, 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı.

Yasal soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine açılmıştı.

Doğu Guta katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fransa'da Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika
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