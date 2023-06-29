Fransa'da protestolar: Sürücünün öldürülmesiyle çatışmalar yaşandı

Fransa'da dur ihtarına uymayıp kaçan 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücünün öldürülmesinin ardından protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Marsilya'da şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldiği görüldü.

EYLEMCİLER POLİSLE ÇATIŞIYOR

Fransa'da geçtiğimiz günlerde dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki Nael M. polis tarafından vurularak öldürüldü. Nael M.'nin öldürülmesinin ardından ülkede olaylar patlak verdi. Birçok şehirde eylemciler polisle çatıştı. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları ateşe verilirken, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

MARSİLYA'DAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Güvenlik güçleri şu ana kadar protesto gösterilerini bastıramazken, Marsilya'dan gelen görüntüler ülkedeki durumun vahametini ortaya koydu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldiği görüldü.

SOKAKLAR YANGIN YERİ

Fransa, geçtiğimiz günlerde dur ihtarına uymayan Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesiyle sarsıldı. Nael M.'nin ölümünün ardından Fransa karıştı, ülke yangın yerine döndü. Pek çok şehirde polisle protestocular arasında çatışma yaşandı. Eylemciler sokaklardaki araçları, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra çöp bidonlarını ateşe verdi.

CLAMART KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Protestolarda şu ana kadar 200'e yakın kişi gözaltına alınırken, hükümet bir karar daha aldı. Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Ülkede önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu sabah, İçişleri Bakanlığında kriz birimine katıldı. Vatandaşları "sükunete" çağıran Macron, gece meydana gelen şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

170 POLİS VE JANDARMA YARALANDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Mons-en-Baroeul kentinde basına yaptığı açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün öldürülmesinin ardından farklı kentlerde gece çıkan olayları anımsatarak, olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığını ve 180'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

40 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.

OKUL BİNALARI VE KARAKOLLARA SALDIRDILAR

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece boyunca belediye, okul binaları ve karakolların yakıldığını veya saldırıya uğradığını belirtti. Darmanin, 170 kişinin bu kapsamda gözaltına alındığını duyurarak, "Sükunete çağırmayanlar utansın." ifadesini kullandı.

POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, farklı kentlerde polis ve eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Gece Villeurbanne kentinde bir binada yangın çıkarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, havai fişek nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Neuilly-sur- Marne kentinde de belediyeye bağlı polislere ait araçların tamamı ateşe verilirken, Fresnes kentinde hapishanenin girişine havai fişek fırlatıldı ve yüzü maskeli kişiler, hapishaneye girmeye çalıştı.

POLİS MEMURU, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Nanterre Savcısı Pascal Prache'ın ulusal basına yaptığı açıklamada, Nael'in ölümünden sonra savcılığın iki soruşturma başlattığını belirtti. Prache, olay sırasında görevli olan diğer 2 polisin ve arabadaki 1 kişinin de ifadelerine başvurulduğunu aktardı. Bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini anımsatan Prache, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti. Polisin silahını kullanmasını gerektiren koşulların oluşmadığını kaydeden Prache, "kasten öldürme" suçundan açılan ön kovuşturma kapsamında, sürücüyü vuran polisin hakime ifade vereceğini belirtti.