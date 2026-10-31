Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran\'dan “Döndüm” itirafı

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Bora Duran, yıllar sonra yeniden popüler olan "Döndüm" şarkısının başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. Müzik kariyerinde yaşadığı zorlukları, ağır depresyon geçirdiği dönemleri ve müziği bırakmayı düşündüğü günleri anlatan Duran, babasının müzisyen olmasını istemediğini ve Mahsun Kırmızıgül'e verdiği şarkıyla tanınmaya başladığını açıkladı.

"DÖNDÜM ŞARKISININ ZAMANI ŞİMDİ GELDİ"

2021 yılında yayımlanan "Döndüm" şarkısının yıllar sonra yeniden popüler olması hakkında konuşan Bora Duran, bu başarının arkasında uzun yıllara dayanan bir emek olduğunu söyledi.

Şarkının neden yıllar sonra bu kadar ilgi gördüğü sorusuna Duran, "Bence zamanının gelmiş olması" yanıtını verdi.

Müzik sektörünü borsaya benzeten sanatçı, bir eserin yayımlandığı anda başarıya ulaşmayabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Yaptığın şeylerin çıkar çıkmaz o an patlaması gerekmiyor. Şarkı böyle yıllar sonra tekrar patladı ama buna bir tesadüf, bir şans deyip geçemezsin. Burada yılların emeği var."

"Döndüm"ün kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, şarkının "Sana Doğru"dan sonra en fazla yükseliş yakalayan çalışmalarından biri olduğunu ifade etti.

"BU BENİM BU ŞEKİLDE PATLAYAN YEDİNCİ ŞARKIM"

Başarısının yalnızca sosyal medyanın etkisiyle açıklanamayacağını belirten Bora Duran, müzik hayatı boyunca verdiği mücadeleyi hatırlattı.

"2002'de geldim, 2010'da ilk albüm çıktı. Yıl 2026. Ben o gün bugündür hiç durmadan çalışıyorum, emek veriyorum, okuyorum, yazıyorum, çiziyorum" diyen sanatçı, "Döndüm"ün benzer şekilde başarı yakalayan yedinci şarkısı olduğunu söyledi.

Duran, "Bu bir tesadüf olamaz. Bu yola baş koymuştuk. Bir çalışma, bir azim, bir inanç. Bence her şey böyle birleşiyor" ifadelerini kullandı.

"DÖNDÜM ŞARKISINI BİRİNE DÖNMEK İÇİN YAZMADIM"

Melis Yaşar'ın, "Bu şarkıyı döndüğünüz birine mi, yoksa dönmek isteyip dönemediğiniz birine mi yazdınız?" sorusunu yanıtlayan Duran, şarkının sanılanın aksine yalnızca bir aşk hikâyesini anlatmadığını açıkladı.

Ünlü sanatçı, şarkının kendi hayatında yaşadığı zorluklardan, verdiği mücadeleden ve iç dünyasına yaptığı yolculuktan izler taşıdığını belirtti.

"Bu aslında bir içe dönüş meselesi. Bir aşk şarkısı tabii ki ama aynı zamanda insanın kendi içindeki varoluşuna, varlığına dönüş" diyen Duran, şarkıyı belirli bir kişiye geri dönmek için yazmadığını söyledi.

Duran, "Neye dönmek istiyorsam ben kendi içime dönmek istiyorum. Kendi içime belki döndüğümü ifade etmiş olabilirim" sözleriyle şarkının kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

"KARİYERİMİ SONLANDIRMAYI DÜŞÜNDÜM"

Müzik hayatında yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından birinin "Sana Doğru" şarkısının ilk çıktığı dönem olduğunu anlatan Bora Duran, o günlerde müziği bırakmayı bile düşündüğünü itiraf etti.

Şarkıyı hazırlarken büyük bir başarı yakalayacağına inandığını belirten Duran, "Şarkıyı çıkardım, altı ay, yedi ay, sekiz ay geçti. Hiçbir şey olmadı. Kariyerimi sonlandırmayı düşündüm. Çünkü bu şarkı da tutmazsa ben demek ki hiçbir şey bilmiyorum demiştim" ifadelerini kullandı.

Ancak şarkının daha sonra sosyal medyada popülerleştiğini belirten sanatçı, başarının her zaman beklenen zamanda gelmediğine dikkat çekti.

"ÇOK AĞIR DEPRESYONLAR YAŞADIM"

İzmir'deki konservatuvar eğitiminin ardından 2002 yılında İstanbul'a geldiğini anlatan Bora Duran, ilk albümünü çıkarabilmek için sekiz yıl beklediğini söyledi.

2010 yılında "Her Sabah" albümüyle dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, İstanbul'daki ilk yıllarında hem geçim sıkıntısıyla hem de müzik dünyasında kendine yer edinme mücadelesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

"Çok istedim, çok emek verdim, çok çalıştım. Kanlı gözyaşları döktüm, ağır depresyonlar yaşadım. İnanın kolay değildi" diyen Duran, bir yandan kira ve faturalarını ödemeye çalışırken diğer yandan beste yapmayı ve müzik üretmeyi sürdürdüğünü belirtti.

"BABAM MÜZİSYEN OLMAMI İSTEMİYORDU"

Çocukluk yıllarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bora Duran, ailesinin müzikle iç içe olmasına rağmen babasının müzisyen olmasını istemediğini söyledi.

Babasının otoriter bir yapıya sahip olduğunu anlatan sanatçı, "Biraz aile içerisinde sıkıntılı büyüdüm. Babam fazla otoriterdi, müzisyen olmamı istemiyordu. Biraz mutsuzdum o dönemde" dedi.

Gençlik yıllarında kendi hayatını kurmak istediğini belirten Duran, üniversite eğitiminin kendisi için bir özgürleşme dönemi olduğunu ifade etti.

"MAHSUN KIRMIZIGÜL'E VERDİĞİM ŞARKIYLA TANINDIM"

Kariyerinin ilk dönemlerine de değinen Bora Duran, Mahsun Kırmızıgül'ün seslendirdiği "Gül Senin Tenin" şarkısının kendi müzik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

Şarkıyı ilk olarak kendi albümü için hazırladığını belirten Duran, o dönemde birlikte çalıştığı Yıldıray Gürgen'in eseri Mahsun Kırmızıgül'e vermeyi önerdiğini söyledi.

Başlangıçta şarkıyı kendisinin seslendirmek istediğini dile getiren sanatçı, eserin büyük başarı elde etmesinin ardından 2011 yılında kendisinin de yorumladığını belirtti.

Duran, Türkiye'de geniş kitlelerin kendisini tanımasında bu şarkının önemli rol oynadığını ifade etti.