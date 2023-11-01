Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi

Günlerdir İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de yeniden internet ve iletişim hizmetleri kesildi. İsrail dün akşamCibaliye Mülteci Kampı'nı bombalarken kentte yüzlerce insan hayatını kaybetti, birçok insan ise enkaz altında aranılıyor. İletişimin kesilmesiyle durum daha da kötü bir hal aldı.

"ULUSLARARASI ŞEBEKE YENİDEN KESİLDİ"

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu. Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE KESİLMİŞTİ

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

DÜN DE MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı 6 ton bomba kullanarak vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin yaralandığını belirtti. Korkunç saldırının ardından açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bombardımanı Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek için kendilerinin yaptığını ifade ederken, saldırıyla amaçlarına ulaştıklarını belirtti.