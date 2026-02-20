Gazze\'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti

İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmesinin ardından bölgeden çekilmeye başladığı bildirildi. İsrail ordusunun geri çekilmesiyle birlikte geride kalan ağır yıkım da gözler önüne serildi.

"BOMBASIZ" İLK SAHUR

Saldırıların gölgesinde aylar geçiren Gazze'de, Ramazan ayının gelişiyle birlikte dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Tüm zorluklara rağmen caddeler ışıklarla süslendi. Gazzeliler, uzun süre sonra ilk kez bombaların korkusu olmadan sahura kalktı.

HAN YUNUS'TA PAZAR YOĞUNLUĞU

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde alışveriş yapmak için pazar yerlerine akın etti. İsrail saldırıları ve süren abluka nedeniyle ağırlaşan yaşam koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen halk, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

PAZARDA COCA-COLA KOLİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kurulan pazar yerinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, çok sayıda Coca-Cola kolisinin istiflenmiş halde satışa sunulduğu görüldü. Türkiye'de uzun süredir İsrail'e yönelik boykot kampanyalarının odağında yer alan markanın ürünlerinin pazarda bulunması dikkat çekti.

İşte AA tarafından servis edilen kareler;