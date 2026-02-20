Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti

Gazze\'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti
20.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ateşkesi kabul ederek Gazze'den çekilmeye başlamasıyla yıkım ortaya çıkarken, Ramazan'ın ilk gününde Gazzeliler zorlu şartlara rağmen hem sahura korkusuz kalktı hem de pazar yerlerinde alışveriş yaptı; pazarda görülen Coca-Cola kolileri ise dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmesinin ardından bölgeden çekilmeye başladığı bildirildi. İsrail ordusunun geri çekilmesiyle birlikte geride kalan ağır yıkım da gözler önüne serildi.

"BOMBASIZ" İLK SAHUR

Saldırıların gölgesinde aylar geçiren Gazze'de, Ramazan ayının gelişiyle birlikte dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Tüm zorluklara rağmen caddeler ışıklarla süslendi. Gazzeliler, uzun süre sonra ilk kez bombaların korkusu olmadan sahura kalktı.

HAN YUNUS'TA PAZAR YOĞUNLUĞU

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde alışveriş yapmak için pazar yerlerine akın etti. İsrail saldırıları ve süren abluka nedeniyle ağırlaşan yaşam koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen halk, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

PAZARDA COCA-COLA KOLİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kurulan pazar yerinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, çok sayıda Coca-Cola kolisinin istiflenmiş halde satışa sunulduğu görüldü. Türkiye'de uzun süredir İsrail'e yönelik boykot kampanyalarının odağında yer alan markanın ürünlerinin pazarda bulunması dikkat çekti.

İşte AA tarafından servis edilen kareler;

Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti

İnsan Hakları, Alışveriş, Güncel, İsrail, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti - Son Dakika

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
Karadeniz fıkrası gibi mahalle Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle! Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor
Dehşet evi Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:16:19. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-cola kolileri dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.