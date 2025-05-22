Gazze'de Su Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Su Krizi Derinleşiyor

Gazze\'de Su Krizi Derinleşiyor
22.05.2025 19:12
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İsrail'in saldırıları ve yakıt eksikliği nedeniyle Gazze'de içme suyu krizi büyüyor.

Gazze'deki kronik susuzluk, İsrail'in son saldırıları ve deniz suyundan içme suyu üretme tesislerinin yakıtlarının azalması nedeniyle kötüleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları, acil yakıt sevkiyatı yapılmaması durumunda su tesislerinin hafta sonuna doğru çalışamaz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Mart ayında Gazze'ye yardım girişini engellemeye başladıktan birkaç gün sonra, su arıtma tesislerine sağladığı elektriği de kesmişti.

Gazzelilerin içme suyu için kritik öneme sahip olan bu tesis o zamandan beri jeneratörlerle çalışıyordu.

İsrail, bunları Hamas'ın üzerindeki baskıyı artırmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için yaptığını öne sürüyor.

İsrail ordusu 18 Mayıs'ta Gazze'de "Gideon'un Savaş Arabaları" adıyla yeni ve "kapsamlı bir kara operasyonu" başlatmıştı.

İsrail'in Mayıs ayı ortasından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılarda yüzlerce Filistinli öldü.

İsrail bu hafta Gazze'ye yardım girişine tekrar izin vermeye başlayacağını açıklasa da, yakıt girişi bu listede yer almadı.

BBC'ye konuşan ebeveynler, 19 aydır süren savaşta çocuklarının tuzlu su içmeye alıştığını söylüyor.

Bunun sağlık açısından büyük riskleri var.

Bölgedeki doktorlar da bunun sonucu olarak böbrek şikayetlerinde ciddi bir artış gördüklerini aktarıyor.

BBC'ye konuşan Han Yunus'tan dört çocuk babası Raed al-Zaharneh "Kamyonlarla getirilen sular genellikle yarı tatlı, yarı tuzlu çıkıyor" diyor ve ekliyor:

"Böyle suları içmemek gerektiğini biliyoruz ama yine de içiyoruz.

"Karnımız ağrıyor, ishal oluyoruz ama yine de içiyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Su içmemiz lazım ve başka bir alternatifimiz de yok."

BBC'ye konuşan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden böbrek uzmanı Dr. Gazi al-Yazji, sadece kendi biriminde diyalize ihtiyaç olan 22 hasta olduğunu, bu kişilerin susuzluktan kötü etkilendiğini ve bir kısmının öldüğünü söylüyor.

Gazze'de Hamas protestoları

Öte yandan Gazze'nin güneyinde 19 Mayıs'ta başlayan Hamas karşıtı protestolar üçüncü gününe girdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yüzlerce kişinin Gazze sokaklarında "Dışarı! Dışarı! Hamas tamamen dışarı!" sloganlarıyla yürüdüğü görülüyor.

Mart ayında da Gazze'de Hamas'ı protesto gösterileri olmuş, 22 yaşındaki Oday a-Rubai, daha sonra silahlı kişilerce kaçırılıp işkence edilerek öldürülmüştü.

20 Mayıs'ta gazetecilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında tehdit içeren ve "halkın moralini etkileyebilecek negatif haber yapmalarının yasak olduğunu" belirten mesajlar paylaşıldı.

Protestoları tetikleyen şey Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri'nin Mart sonunda verdiği ve son dönemde sosyal medyada yayılan bir söyleşisiydi.

Bu söyleşide Zuhri, İsrail'le savaşlarının ebedi olduğunu söylüyordu ve "Evlerimizi yeniden inşa edeceğiz ve her bir şehide karşılık bir bebek üreteceğiz" diyordu.

Protestocular Hamas'ı "kanlarını para için satmakla" eleştirdi ve sokaklarda "Hamas'la birlikte hareket edenler, Gazze halkı sizin mezarınızı kazacak" sloganları attı.

Son aylarda Gazze'nin kuzeyinde Hamas karşıtı hava artmıştı fakat örgütün güçlü olduğu güneyde, hoşnutsuzluk örgüt tarafından bastırılıyordu.

İsrail aralarında BBC muhabirlerinin de yer aldığı uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermediği için bölgede halkın Hamas'a karşı hislerini ölçmek zor.

11 haftanın ardından ilk yardım kamyonları

Öte yandan İsrail'in bu hafta 11 haftadan sonra Gazze'ye yardım girişine izin vereceğini açıklamasının ardından BM, Gazze'deki ekiplerinin 21 Mayıs akşamı 90 kamyon dolusu insani yardıma eriştiğini açıkladı.

İsrail 21 Mayıs akşamı 100 kamyon dolusu yardımın Kerem Şalom sınır kapısından Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

BM ise bu miktarın, Gazze'nin devasa ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Su Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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