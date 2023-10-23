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Gazze Şeridi'ne 14 tırlık bir yardım konvoyu daha geçti - Son Dakika

Gazze Şeridi'ne 14 tırlık bir yardım konvoyu daha geçti

Son Güncelleme: 23.10.2023 07:54

İsrail-Hamas çatışmalarının devam ettiği Gazze Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı'ndan 14 tır daha insani yardım geçti. Tırlarda yakıtın bulunmasına izin verilmedi.

İsrail-Hamas çatışmaları 16'ıncı gününde devam ederken, bir insani yardım konvoyu daha Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçti. BM yetkilisi yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç gibi insani yardım taşıyan 14 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini ve yardımların Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından teslim alındığını açıkladı. Ancak tırlarda yine yakıt taşınmasına izin verilmedi.

Gazze'ye insani yardım konvoyu geçti

YAKIT YİNE YOK

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Kızılayı'ndan bir yetkili ise, yardım konvoyunun taraflarına ulaştığını ve yardımların UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki depolama tesislerine götürülmek üzere tırlardan boşaltılmaya başlandığını ifade etti. Yardım konvoyunda yakıt olmadığı aktarıldı. Gazze'deki yetkililer ise sağlık sisteminin işlemesi ve fırın gibi dükkanların çalışabilmesi için yakıta ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısının devam ettiğini ve kuvözde bulunan 100'den fazla bebeğin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gazze'ye insani yardım konvoyu geçti

İLK KONVOY CUMARTESİ GÜNÜ GEÇMİŞTİ

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoy Cumartesi günü, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi'ne geçmişti. Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze'ye ulaşmış oldu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.

Gazze'ye insani yardım konvoyu geçti
Gazze'ye insani yardım konvoyu geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Gazze Şeridi'ne 14 tırlık bir yardım konvoyu daha geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ne 14 tırlık bir yardım konvoyu daha geçti - Son Dakika
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