Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekiliyor - Son Dakika
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Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekiliyor

Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekiliyor

İstanbul merkezli hızlı teslimat girişimi Getir, Türkiye pazarına odaklanmak için İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekildiğini açıkladı. Pandemi sonrası kâr marjlarının düşmesiyle bu pazarlara yapılan yatırımları karşılamak zorlaşmıştı. Şirket, Mubadala ve G Squared'den aldığı yeni finansmanı Türkiye'deki rekabet gücünü artırmak için kullanacak.

29.04.2024 18:07
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İstanbul merkezli hızlı teslimat girişimi Getir, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara son vererek İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekildiğini açıkladı.

Şirketin Pazartesi günü yaptığı açıklamada uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü Türkiye pazarına odaklanılacağı belirtildi.

Batı Avrupa'nın yanı sıra New York ve Chicago pazarlarına da atılan ve pandemi sırasında hızla büyüyerek yüksek profilli yatırımcıların ilgisini çeken Getir'in iki yıl önceki değerlemesi 12 milyar dolara ulaşmıştı.

Ancak pandemi sonrasında insanların normal hayata dönmesiyle şirketin yüksek kâr marjları düştü ve bu pazarlara yapılan yatırımları karşılaması zorlaştı.

Getir kurucusu iş insanı Nazım Salur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bu pazarlar şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

Şirkete yakın bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada Getir'in ayrıldığı pazarlardaki varlıklarıyla ne yapılacağı konusunda fikirlere açık olduğunu söyledi.

Reuters aynı zamanda Getir'in yatırımcı şirketler Mubadala ve G Squared'den yeni finansman sağladığını ve bu fonları Türkiye'deki rekabet gücünü artırmak için kullanacağını belirtti.

BBC Türkçe'nin geçen hafta edindiği bilgiye göre Getir bir süredir uzun vadede kârlılığını sürdürülebilir hale getirme konusunda sorunlar yaşıyor ve yurt dışı operasyonlarını kapatmayı değerlendiriyordu.

İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransa'dan çekilmişti

Getir geçen Ağustos 2023'te küresel olarak yeniden yapılanmaya giderek faaliyet gösterdiği beş ülkede, toplam işgücünün yüzde 10,9’una denk gelen 2 bin 500 işe son vereceğini açıklamıştı.

Şirket yaptığı açıklamada verimliliği artırmak için küresel operasyonunu yeniden yapılandırma kararı aldığını belirtmişti.

Getir bundan hemen önce İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransa pazarlarından çekildiğini de açıklamıştı.

2015’te Türkiye’de kurulduktan sonra dünyaya açılan Getir, Aralık 2022’de Alman teslimat şirketi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Şirket Nisan 2023'te son yatırım turunda 550 milyon doların üzerinde fon topladığını ve değerlemesinin 7,5 milyar doları geçtiğini açıklamıştı. Gelirin Getir'in ABD'deki genişlemesini hızlandırmak için kullanılacağı belirtilmişti.

Getir ABD'de iştiraki FreshDirect'in faaliyetlerine devam edeceğini doğruladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekiliyor - Son Dakika

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