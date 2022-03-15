Gizemli Fransız yazar: Nerede görülse orada savaş çıkıyor! - Son Dakika
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Gizemli Fransız yazar: Nerede görülse orada savaş çıkıyor!

15.03.2022 14:35
Gizemli Fransız yazar: Nerede görülse orada savaş çıkıyor!

"Savaşın habercisi" olarak nam salan ve Rusya'nın işgalinden önce Ukrayna'da görüntülenen Fransız yazar Bernard Henri Levy savaşın başlamasının ardından Odessa'da görüntülendi.

Hakkında ajanlık iddiaları bulunan ve ABD'nin kaos yarattığı bölgelerdeki silahlı gruplarla sık sık bir araya gelen Fransız yazar Bernard Henri Levy bu kez de Ukrayna'da görüntülendi.

Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları ortaya çıkan Bernard Henri Levy daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.

Savaş bölgelerinde herkesle arası iyi olan Fransız yazar, Terör örgütü YPG// PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail'e yakınlığı ile biliniyordu. Aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, daha önce Libya'da Hafter ile de görüşme yapmıştı.

2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi. Terör örgütü PKK'dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.

Savaştan önce Ukrayna'nın sınır muhafız teşkilatına yönelik ziyareti ise "savaşın habercisi" olarak yorumlanmıştı. Levy o ziyaretini Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile birlikte gerçekleştirmişti.

Poroşenko ülkesi Ukrayna'daki turuncu devrimin finansörü ünlü fon yöneticisi George Soros'a "Özgürlük Nişanını" bizzat takdim eden isimdi.

İşte gizemli yazarın görüldüğü yerler:

Gizemli Fransız yazar: Nerede görülse orada savaş çıkıyor!
Gizemli Fransız yazar: Nerede görülse orada savaş çıkıyor!
Gizemli Fransız yazar: Nerede görülse orada savaş çıkıyor!
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