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Görüntüler yürek parçalıyor! Ekvador'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı - Son Dakika

Görüntüler yürek parçalıyor! Ekvador'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı

02.02.2022 19:59

Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışlardan sonra meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e çıkarken ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Diğer taraftan basına yansıyan görüntüler, ülkedeki durumun vahametini gözler önüne serdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasının ardından can kaybı artıyor.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Yetkililer, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 24, selde yaralananların sayısının ise 48'e yükseldiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu söyledi.

Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi

METREKAREYE 75 LİTRE YAĞIŞ

Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, bölgedeki yağışların metrekare başına 75 litreyi bulduğunu söyleyerek bölgede, 2003 yılından beri rekor yağış meydana geldiğini belirtti.

Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Selde, birçok ev ve aracın yanı sıra elektrik direklerinin de zarar görmesinin ardından bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığı bildirildi. Yetkililer, bölgenin sıcak bir iklime sahip olmasından kaynaklı olarak daha çok su tuttuğunu söyledi. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise felaketin vahametini gözler önüne seriyor.

Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi
Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi
Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi
Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi
Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi
Görüntüler çok vahim! Ekvador'daki selde can kaybı 24'e yükseldi
Görüntüler yürek parçalıyor! Ekvador'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı
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Arama Kurtarma, Güney Amerika, Ekvador, Sel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Görüntüler yürek parçalıyor! Ekvador'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Görüntüler yürek parçalıyor! Ekvador'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı - Son Dakika
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