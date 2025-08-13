Hakan Fidan, YPG'yi Oyunbozanlıkla Suçladı - Son Dakika
Hakan Fidan, YPG'yi Oyunbozanlıkla Suçladı

Hakan Fidan, YPG\'yi Oyunbozanlıkla Suçladı
13.08.2025 13:34
Dışişleri Bakanı Fidan, YPG'nin Suriye'deki kurnazlıklarına dikkat çekti; İsrail'i eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ağırladığı Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG), "Suriye'de oyunbozanlık yapmakla" suçladı.

Bakan Fidan, "Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz" dedi.

Fidan, örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini gördüklerini ifade etti ve "Bunu görmediğimizi zannetmesinler" diye konuştu.

Türkiye, PYD/YPG'yi, " PKK'nın Suriye kolu" ve "terör örgütü" olarak görüyor.

ABD ise Suriye'deki iç savaş sırasında omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) uzun süre bölgede IŞİD'le mücadelede en önemli müttefiki olarak görmüştü.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimininin son bulmasının ardından ülkenin geçici devlet başkanı olan Ahmed Şara ile SDG Başkomutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta bir mutabakata varıldı.

Buna göre SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam yönetimine bağlanması ve SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi öngörülüyordu.

Ancak anlaşma bir türlü uygulanamadı.

'Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugünkü ortak basın toplantısında Suriye'de yeni bir dönemin başladığını, bundan rahatsız olan aktörlerin süreci olumsuza çevirmeye çalıştığını söyledi.

Bakan Fidan, " Süveyda'daki olayların, bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail bölgeye yayılmaya çalışıyor" dedi.

Yeni Suriye'nin bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olması gerektiğini vurgulayan Fidan, SDG'yi "10 Mart mutabakatına uymamakla" suçladı.

YPG için "Suriye'de oyunbozanlık yapıyor. Sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor" diyen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YPG zaman kazanmaya çalışıyor. Bekledikleri olmayacak, istedikleri sonuç asla çıkmayacak. YPS'nin durduğu yer, yer değil. Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz... YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce.

"Suriye'de güvenlik problemi olmamalı. Suriye'nin istikrarını bozucu tavırlara müsamaha gösterilmez."

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail bizi yine tehdit ediyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise İsrail'in önceki yıllardaki gibi ülkesini tehdit ettiğini söyledi.

Şeybani, İsrail'i, "Suriye'nin egemenliğine göz koymakla ve Suriye vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atmakla" suçladı.

"İsrail, Suriye'de mezhep çatışmasının kök salmasını istiyor ancak biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz" diyen Şeybani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dürzi toplumunun Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail'in iddialarının aksine, onları dışlama niyetinde olmadığımızı tekrar vurguluyorum."

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile birlikte Ankara'da temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş, hem Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile hem de Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Fidan'ın Şam ziyaretinin en önemli gündem maddesi güvenlik başlığıydı.

10 Mart anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekleyen Türkiye, SDG'nin Suriye'yi bölmeyi amaçlayan herhangi bir adım atması durumunda müdahale edeceği uyarısında bulunuyor.

SDG ile Suriye ordusunun Münbiç ve Halep kırsalında zaman zaman çatışıyor olmaları ve SDG'nin 10 Mart anlaşmasına uyma konusunda acele etmiyor olması Ankara açısından kaygı verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde önce güneyde Süveyda bölgesinde, ardından da Menbiç bölgesinde yaşanan çatışmalardan SDG'yi sorumlu tutan Ankara, bu gelişmeleri İsrail'in Suriye'yi zayıf ve istikrarsız tutma politikasının bir parçası olarak görüyor.

Kaynak: BBC

