Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 53'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 53'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:08

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından Maui'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'yi 'afet bölgesi' ilan etti. Yangınlar sonucunda Lahaina tatil kenti yüzde 80 oranında zarar gördü ve bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Turistler tahliye edilirken, 11 bin kişi elektriksiz kaldı. Alevlerle mücadele devam ediyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'yi "afet bölgesi" ilan etti.

Maui Adası'ndaki orman yangınlarında can kaybı 55'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi

EYALET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL AFETİ

ABD'nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 55'e yükseldiğini açıkladı. Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina'nın yüzde 80'ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin "en büyük doğal afeti" olduğunu vurguladı.

Maui Adası'ndaki orman yangınlarında can kaybı 55'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi

"BURAYI YENİDEN İNŞA ETMEK UZUN YILLAR ALACAK"

Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green, "Lahaina'yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.

Maui Adası'ndaki orman yangınlarında can kaybı 55'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi

14 BİNDEN FAZLA TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Maui Adası'nda Salı günü başlayan orman yangınları, Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edildi, 11 bin kişi ise elektriksiz kaldı.

Maui Adası'ndaki orman yangınlarında can kaybı 55'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi

HAWAİİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hawaii'yi afet bölgesi ilan ettiği duyuruldu. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı. Adanın 3 farklı noktasında alevlerle mücadele sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 53'e yükseldi, Hawaii afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika


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