Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik

Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail\'e biz verdik
09.03.2026 01:03
Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Upendra Dwivedi, Sri Lanka açıklarındayken ABD saldırısına uğrayan ve 104 kişiye mezar olan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" fırkateyninin tam konumunu İsrail'e kendilerinin bildirdiğini kabul etti. "İsrail'in stratejik ortağı olarak geminin tam konumunu İsrail'e bildirmek bizim görevimizdi" diyen Dwivedi, saldırının tamamen İsrail ve ABD tarafından düzenlendiğini ve kendilerinin herhangi bir rolünün olmadığını söyledi.

Hindistan'da 4 Mart'ta düzenlenen Milan 2026 tatbikatına 'şeref konuğu' olarak katıldıktan sonra İran'a dönmekteyken Sri Lanka açıklarında ABD saldırısına uğrayan ve 104 kişiye mezar olan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" fırkateynine ilişkin Yeni Delhi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GEMİNİN TAM KONUMUNU İSRAİL'E BİLDİRMEK BİZİM GÖREVİMİZDİ"

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Upendra Dwivedi, İran gemisinin tam konumunu İsrail'e kendilerinin verdiğini kabul etti. İran gemisinin Hindistan sularındayken koruma altında olduğunu ancak uluslararası sulara çıktığı an durumun değiştiğini belirten Dwivedi, İsrail'in stratejik ortakları olarak, yeni stratejik anlaşmamızın bir parçası olarak geminin tam konumunu İsrail'e bildirmek bizim görevimizdi" dedi.

"SALDIRIDA ROLÜMÜZ YOK"

Geminin batırılmasını "üzücü" olarak nitelendiren Dwivedi, saldırının Hindistan karasularında gerçekleştiği iddialarını ise reddetti. Operasyonun tamamen İsrail ve ABD tarafından düzenlendiğini vurgulayan Dwivedi, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'e istihbarat sağlayabiliriz ama saldırıda bir rolümüz olmadı. Bu İran'ın savaşıdır ve Hindistan'ın bununla bir ilgisi yoktur."

NETANYAHU'YA DA TEŞEKKÜR ETTİ

Hindistan'ın öncelikli odağının Pakistan olduğunu vurgulayan Dwivedi, İsrail'in bu hedefte kendilerine destek olacağını kaydetti. Ayrıca Hint General, Rusya'dan yakıt ithalatı konusundaki yardımları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkürlerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'da 4 Mart'ta düzenlenen Milan 2026 tatbikatına 'şeref konuğu' olarak katıldıktan sonra İran'a dönmekte olan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka Donanması'na bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. Arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan yaralı personelin Sri Lanka'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındığı aktarılmıştı. İran ordusu, daha önce en az 80 kişinin hayatını kaybettiği duyurulan saldırıdaki can kaybının 104'e yükseldiğini, 32 kişinin de yaralı durumda olduğunu açıklamıştı.

