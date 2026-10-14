Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler - Son Dakika
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Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler

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Yeni Delhi’de hafta sonu düzenlenen gençlik protestolarını takip eden gazetecilere polis müdahale etti. Basın özgürlüğü kuruluşları, 30'dan fazla gazetecinin gözaltına alındığını, bazılarının darbedildiğini ve görüntülerini silmeye zorlandığını açıkladı. Yayındaki bir muhabir ise polisler tarafından kolları ve bacaklarından taşınarak gözaltına alındı. Kadın muhabirin ayakları yerden kesildiği halde haberini anlatmaya devam etmesi dikkat çekti.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de seçmen listelerindeki tartışmalı değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda gazetecilere yönelik gözaltılar, Hindistan’daki basın özgürlüğüne ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Basın özgürlüğü örgütleri, yetkililere gazetecilerin korunması çağrısında bulundu.

CPJ: DEMOKRATİK GELENEKLERE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Hindistan ve ABD medyasında yer alan haberlere göre polis müdahalesi, seçmen listelerinde yapılan değişikliğe karşı düzenlenen protestolar sırasında gerçekleşti. Basın özgürlüğü örgütleri, gazetecilere yönelik uygulamaların ülkedeki basın özgürlüğü açısından ciddi endişelere yol açtığını bildirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), yaşananları “Hindistan’ın demokratik geleneklerine gölge düşüren” olaylar olarak nitelendirdi. Kurum, Hindistan makamlarından gazetecilerin güvenliğini sağlamalarını ve sorumlular hakkında işlem başlatmalarını istedi.

POLİS: PROTESTOCULAR GAZETECİ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ

Yeni Delhi Polisi ise bazı protestocuların gazeteci kimliğine büründüğünü ve polisin çalışmalarını engellediğini öne sürdü. Ancak olay yerinden yansıyan görüntülerde, basın kartı taşıyan gazetecilerin de polis tarafından sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü.

"BAŞIMA, BOYNUMA VE OMZUMA VURDULAR"

Hindistan merkezli The Caravan dergisinde çalışan gazeteci Ryan Thomas (26), ABD medyasına yaptığı açıklamada, 10 Ekim Cumartesi günü protestoları takip ederken polis tarafından darbedildiğini ve kısa süreli gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan protestocuları görüntülemek için kalabalığı takip ettiği sırada polislerin kendisini çevreleyip bir otobüse sürüklediğini anlatan Thomas, basın kartı taşımasına rağmen başına, boynuna ve omzuna vurulduğunu ileri sürdü. Thomas, polislerin kamerasını almaya çalıştığını ve çektiği görüntüleri silmesini istediğini de ifade etti.

"GÖRÜNTÜLERİN YAYIMLANMASINI İSTEMEDİLER"

Hindistan merkezli The Wire haber sitesinin yönetici editörü Jahnavi Sen de 2 meslektaşıyla birlikte kısa süreli gözaltına alındığını açıkladı. Sen, diğer gazetecilerin olay yerine gelip görüntü almaya başlamasının ardından serbest bırakıldıklarını belirtti.

Gazetecilere yönelik gözaltıların alışılmadık boyutlara ulaştığını kaydeden Sen, polisin protestolara müdahale biçiminin kamuoyuna yansımasını engellemeye çalıştığını savundu. Sorunun polislerin basın kartlarını görememesi olmadığını vurgulayan Sen, “Mesele basın kartlarını görememeleri değildi. Protestoların görüntülerinin yayımlanmasını istememeleriydi” dedi.

Hindistan’ın en büyük gazeteci örgütü olan Basın Kulübü de polis müdahalesini “basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı” olarak nitelendirdi.

YÜKSEK MAHKEMEDEN GAZETECİLER LEHİNE KARAR

Gazetecilerin korunması talebiyle hukukçuların başvurduğu Hindistan Yüksek Mahkemesinin, pazar günü gazeteciler lehine karar verdiği bildirildi.

130 MİLYONDAN FAZLA İSİM LİSTEDEN ÇIKARILDI

Protestoların odağında, Hindistan’daki seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesi süreci bulunuyor. Geçen yıldan bu yana seçmen kütüklerinden 130 milyondan fazla ismin çıkarıldığı bildirildi. Uygulamanın siyasi saiklerle yürütüldüğü ve milyonlarca kişinin daha seçme hakkından mahrum kalabileceği ileri sürüldü. Muhalefet partilerinin de destek verdiği gösterilerde, Hindistan Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar’ın istifası talep ediliyor.

Seçim Komisyonu ve Başbakan Narendra Modi hükümeti ise düzenlemenin mükerrer kayıtları ve seçmen olma şartlarını taşımayan kişileri listeden çıkarmayı amaçladığını savunuyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİNDE 157'NCİ SIRADA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayımlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Hindistan, 180 ülke arasında 157'nci sırada yer alıyor. Ülke, yaklaşık 10 yıl önce aynı endekste 133'üncü sıradaydı.

12 yıldır iktidarda bulunan Modi hükümetinin eleştirel haberciliği ve muhalif görüşleri giderek daha fazla sınırlandırdığı öne sürülüyor. Hindistan hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor.

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıUluslararasıYeni DelhiHindistanPolitikaGençlikPolisMedyaDünyaSon Dakika

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