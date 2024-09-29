Hizbullah\'ta Nasrallah\'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Dünya

Cem Garipoğlu\'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir kararı sonrası gündem oldu

Bursa\'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, örgütün yeni liderinin kim olacağı merak edildi. El Arabiya, konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi.

HİZBULLAH'TA YENİ LİDER HAŞİM SAFİYEDDİN

Hizbullah'ın yeni liderinin Nasrallah'ın kuzeni Haşim Safiyeddin olduğu öne sürüldü. Safiyeddin aynı zamanda 2020 yılında öldürülen İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani'nin dünürü olarak biliniyor. Haşim Safiyeddin'in oğlu Rıza, 2020 yılında Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ile evlendi.

HAŞİM SAFİYEDDİN KİMDİR?

Safiyeddin, Hizbullah'ın siyasi işlerini yöneten Yürütme Konseyi'nin başkanı. Aynı zamanda da, askeri işleri yöneten Cihad Konseyi'nin üyesi. Safiyeddin, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Deir Kanun Al-Nahr kasabasında doğdu. Lübnan'ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Safiyeddin, gençliğinde İran'ın kutsal kenti Kum'da din eğitimi aldı. Eski Hizbullah güvenlik şefi Emad Mughniyeh'in rehberliğinde, Hasan Nasrallah'ın yakınındaki isimlerden oldu. 1994'te Beyrut'a döndü ve örgütün iç işlerinin yönetimini denetleyen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanlığı görevini üstlendi.

Haşim Safiyeddin

ABD'NİN TERÖR LİSTESİNDE

ABD 2017'de Safiyeddin'i partideki önemli rolü ve hem askeri hem de yürütme kanatlarıyla yakın bağları nedeniyle "terörizm" listesine dahil etti.

OĞLU, KASIM SÜLEYMANİ'NİN KIZIYLA EVLİ

Safiyeddin'in ilişkileri Lübnan ile sınırlı değildi. Kum'daki çalışmaları ve Yüksek Şii İslam Konseyi üyesi Seyyid Muhammed Ali Al-Amin'in kızı ile evliliği de kendisini İran'la bağlantılandıran unsurlar arasındaydı. Ayrıca oğlu Rıza'nın 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ile evlenmesiyle bu ilişkileri daha da güçlendi.

Yürütme Konseyi başkanı olarak Safiyeddin, Hizbullah'ın mali bağımsızlığını güvence altına almaya yönelik yatırımlarının yönetiminde önemli bir rol oynadı. Bu yatırımlar, Arap dünyası, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde milyarlarca dolarlık değere sahip.

Kum'da yaptığı çalışmalar sırasında Haşim Safiyeddin, İran İslam Devrimi'nin siyasi ve ruhani lideri Ruhullah Humeyni'nin öne sürdüğü "Velâyet-i fakih" teorisinden etkilendi ve en önde gelen destekçilerinden biri oldu. Yazılarından birinde, bu teorinin "İslami hareketleri birleştirmede ve bölünmelerin üstesinden gelmedeki rolüne" atıfta bulundu.