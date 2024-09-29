Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Geniş Video İzle

Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastında öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin Haşim Safiyeddin olduğu iddia edildi. Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyeddin aynı zamanda, 2020 yılında yine bir suikastta ölen İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani'nin dünürü.

29.09.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, örgütün yeni liderinin kim olacağı merak edildi. El Arabiya, konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi.

HİZBULLAH'TA YENİ LİDER HAŞİM SAFİYEDDİN

Hizbullah'ın yeni liderinin Nasrallah'ın kuzeni Haşim Safiyeddin olduğu öne sürüldü. Safiyeddin aynı zamanda 2020 yılında öldürülen İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani'nin dünürü olarak biliniyor. Haşim Safiyeddin'in oğlu Rıza, 2020 yılında Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ile evlendi.

HAŞİM SAFİYEDDİN KİMDİR?

Safiyeddin, Hizbullah'ın siyasi işlerini yöneten Yürütme Konseyi'nin başkanı. Aynı zamanda da, askeri işleri yöneten Cihad Konseyi'nin üyesi. Safiyeddin, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Deir Kanun Al-Nahr kasabasında doğdu. Lübnan'ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Safiyeddin, gençliğinde İran'ın kutsal kenti Kum'da din eğitimi aldı. Eski Hizbullah güvenlik şefi Emad Mughniyeh'in rehberliğinde, Hasan Nasrallah'ın yakınındaki isimlerden oldu. 1994'te Beyrut'a döndü ve örgütün iç işlerinin yönetimini denetleyen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanlığı görevini üstlendi.

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
Haşim Safiyeddin

ABD'NİN TERÖR LİSTESİNDE

ABD 2017'de Safiyeddin'i partideki önemli rolü ve hem askeri hem de yürütme kanatlarıyla yakın bağları nedeniyle "terörizm" listesine dahil etti.

OĞLU, KASIM SÜLEYMANİ'NİN KIZIYLA EVLİ

Safiyeddin'in ilişkileri Lübnan ile sınırlı değildi. Kum'daki çalışmaları ve Yüksek Şii İslam Konseyi üyesi Seyyid Muhammed Ali Al-Amin'in kızı ile evliliği de kendisini İran'la bağlantılandıran unsurlar arasındaydı. Ayrıca oğlu Rıza'nın 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ile evlenmesiyle bu ilişkileri daha da güçlendi.

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Yürütme Konseyi başkanı olarak Safiyeddin, Hizbullah'ın mali bağımsızlığını güvence altına almaya yönelik yatırımlarının yönetiminde önemli bir rol oynadı. Bu yatırımlar, Arap dünyası, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde milyarlarca dolarlık değere sahip.

Kum'da yaptığı çalışmalar sırasında Haşim Safiyeddin, İran İslam Devrimi'nin siyasi ve ruhani lideri Ruhullah Humeyni'nin öne sürdüğü "Velâyet-i fakih" teorisinden etkilendi ve en önde gelen destekçilerinden biri oldu. Yazılarından birinde, bu teorinin "İslami hareketleri birleştirmede ve bölünmelerin üstesinden gelmedeki rolüne" atıfta bulundu.

Hizbullah\'ta Nasrallah\'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Kasım Süleymani, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Celil Başer:
    bir kaç gün sonra seninde ruhuna fatiha okuruz kimseyi koymadilar 36 12 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hayırlı olsun, Rabbim muvaffakiyetler versin ?? 16 26 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Hizbullah terör örgütüdür. Destekleyen de teröristtir. 24 13 Yanıtla
  • Ismail Aynebek:
    İran tarafından kurulan bir yapı asıl savaş İsrail ile İran arasında 10 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Şimdiden ruhuna el fatiha 7 1 Yanıtla
  • Emir null:
    babadan oğula nesil bunlar 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement