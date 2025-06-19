İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu İstanbul'da toplanacak

İSLAM İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu, 21-22 Haziran'da 'Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı' temasıyla İstanbul'da toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek. 21-22 Haziran'da 'Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı' temasıyla gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere 40'tan fazla Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'a gelmesi öngörülüyor. Daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılımın beklendiği toplantıda, İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT'ye bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan bin civarında katılımcının bulunması bekleniyor. Bakan Fidan'ın, açılışta, bir önceki Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı'ndan toplantının başkanlığını devralıp, konuşma yapması öngörülüyor. Toplantı kapsamında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum da tertip edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılıp hitapta bulunması bekleniyor. Toplantının sonunda İstanbul Bildirisi ve başta Gazze ve Filistin konulu olmak üzere, İİT gündeminde yer alan karar tasarılarının onaylanması planlanıyor. Türkiye'nin konsey dönem başkanlığını 1 yıllığına devralması bekleniyor. Toplantıda; İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel/bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri, Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda iş birliğinin artırılması hususları ele alınacak.

FİLİSTİN'İN BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ OLDUĞUNA VURGU YAPILACAK

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamındaki hitaplarında; Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip etmeyi sürdüreceğini vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, İİT üyelerinin ve teşkilatın kapasite ve imkanlarının geliştirilmesi için çaba göstereceğini ifade etmesi, İran ile İsrail arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceklerini kaydetmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın, İİT ülkelerinin İsrail'in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birleşmeleri ve ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulaması, iki devletli çözümün İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna vurgu yapması bekleniyor. Fidan'ın Filistin meselesinin İİT'in birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğinin altını çizmesi bekleniyor.

BATI TRAKYA VE YUNANİSTAN ELE ALINACAK

Toplantıda Bakan Fidan'ın ayrıca, İİT ülkelerinin istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için birlikte çalışması gerektiğini belirtmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini desteklemeye devam ederken, ülkenin ekonomisini tekrar ayağa kaldırmaya da odaklanılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın; KKTC'nin İİT'in gözlemci üyesi olmasını vurgulayarak, tüm Müslüman ülkeleri Kıbrıs Türklerinin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya davet etmesi bekleniyor. Ayrıca, Batı Trakya'daki Türk Müslüman azınlığı ve On İki Adalar'daki Türk nüfusunun, temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden uygulamalara karşı İİT kapsamında yapılacak çalışmaların önem arz ettiğini ifade etmesi, İslam karşıtlığının hızla yükseldiğini, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman toplumlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük içeren eylemlerin sona ermesi için tek bir sesle hareket edilmesinin elzem olduğunu vurgulaması öngörülüyor.