İki ilden endişelendiren görüntü

21.01.2026 08:10
Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde ve Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda deniz suyu kıyıdan metrelerce geriye çekildi. Endişe ve paniğe neden olan görüntüyle ilgili Tekirdağ NKÜ Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu'ndan gelen açıklamada "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir" ifadeleri kullanıldı.

Marmara ve Ege kıyılarında kaydedilen görüntüler kısa sürede endişeye neden oldu. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre, Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda ise 5 metreye yakın çekildi.

Daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıkarken vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Görüntülerin ardından akıllara "olağan dışı bir durum mu yaşanıyor?" sorusu gelirken, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, yaşanan çekilmenin nedenine ilişkin net bir açıklama yaptı.

TEKİRDAĞ'DA 10 METRE ÇEKİLDİ

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi. İlçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi. Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı. İlçe sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

"TEDİRGİNLİĞE GEREK YOK"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu,, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi. İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir." dedi.

DATÇA'DAKİ KUMLUK PLAJI'NDA DENİZ SUYU ÇEKİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.

Deniz suyunun çekilmesiyle normalde deniz altında kalan alanlar görünür hale geldi, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği plajda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Hava Durumu, Eğitim, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

