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Azot hipoksi ile idam edilen mahkumun son sözleri: İnsanlığı geriye götürdünüz - Son Dakika
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Azot hipoksi ile idam edilen mahkumun son sözleri: İnsanlığı geriye götürdünüz

Kenneth Eugene Smith, 35 yıl sonra idam edildi. Azot hipoksi yöntemiyle gerçekleşen idamda, Smith, önceki ölümcül iğne başarısızlığının ardından yeni bir yöntem seçmişti. Son sözlerinde, yetkilileri insanlığı geriye götürmekle suçladı ve destekleyenlere teşekkür etti. İdam sırasında kıvranışları tanıklar tarafından bildirildi. Smith'in idamı, ABD'deki idam cezalarına dair tartışmaları gündeme getirdi.

Azot hipoksi ile idam edilen mahkumun son sözleri: İnsanlığı geriye götürdünüz
26.01.2024 - 14:48,
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35 yıl önce Elizabeth Sennett'i öldürmek için 1000 dolar almasının ardından idam cezasına çarptırılan ve ilk kez uygunlanan nitrojen gazıyla idam edilen Amerikalı mahkum Kenneth Eugene Smith'in son sözleri ortaya çıktı.

Smith, ölmeden önce kendisini bu şekilde idam eden yetkilileri 'insanlığı geriye götürmekle' suçladı.

Kenneth Eugene Smith, Alabama eyaletinde Perşembe günü ABD saatiyle idam edildi.

Smith, ülke genelinde daha önce kullanılmamış bir teknik olan azot hipoksi kullanılarak idam edildi; bu teknik, yüzüne sıkı bir şekilde takılan hava geçirmez bir maske ve onu boğmak için saf azot kullanılmasını içeriyordu.

Yetkililer, idamdan önce saniyeler içinde bilincini kaybedeceğini ve dakikalar içinde öleceğini söyledi.

Smith, ölmeden önce şu ifadeleri kullandı; 'barış, sevgi içinde ayrılıyorum. Bu gece benim idamımla insanlık bir adım daha geriye gitti. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.'

Tanıklar, gazın etkisini gösterdikten sonra Smithi'in kıvrandığını ve beş dakika boyunca çok ağır bir şekilde yüksek ses çıkarak nefes aldığını söyledi.

Daha önce 2022'de ölümcül bir iğne uygulanamadığından ve koluna bir intravenöz hattı yerleştirememesi nedeniyle hayatta kalan Smith'in yeni bir idam yöntemi olarak azot hipoksi ile idam edilmesine karar verildi.

Smith, ölüm cezasını durdurmak için ABD Yüksek Mahkemesi'ne son bir başvuruda bulundu, ancak bu hafta davayı kaybetti.

Mahkeme, Alabama yetkililerine cezayı infaz etme sürecini 30 saat içinde tamamlama emri verdi.

Smith ve manevi danışmanı Reverend Jeff Hood, idam edilen yöntemi kınayan bir açıklama yaparak, "Dünya bu yaklaşan ahlaki kıyametin üzerinde. Dualarımız insanların başlarını çevirmemeleri yönünde" dedi.

İlk kez uygulanan azot hipoksi yöntemi ile idam edilen Amerikalı mahkumun son sözleri ortaya çıktı
İlk kez uygulanan azot hipoksi yöntemi ile idam edilen Amerikalı mahkumun son sözleri ortaya çıktı
İlk kez uygulanan azot hipoksi yöntemi ile idam edilen Amerikalı mahkumun son sözleri ortaya çıktı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Azot hipoksi ile idam edilen mahkumun son sözleri: İnsanlığı geriye götürdünüz - Son Dakika
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