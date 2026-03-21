İngiltere\'de korkutan salgın! Uzmanlar "süper bulaşma" diyerek uyardı

İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde ortaya çıkan menenjit salgını, beklenmedik hızda yayılmasıyla dikkat çekti. Uzmanlar, bu kadar kısa sürede bu sayıda vakanın görülmesinin daha önce yaşanmadığını vurgularken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yetkilisi Susan Hopkins durumu "süper bulaşma olayı" olarak değerlendirdi.

VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Canterbury bölgesinde etkili olan salgında toplam vaka sayısı 20'ye yükseldi. UKHSA, vakalardan 9'unun laboratuvarda doğrulandığını, 11'inin ise inceleme altında olduğunu açıkladı. Doğrulanan vakaların 6'sının, meningokok bakterisinin en yaygın türlerinden biri olan MenB kaynaklı olduğu belirtildi.

VAKAR YURTLAR VE SOSYAL ETKİNLİKLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Yetkililer, salgının özellikle üniversite ortamında hızlı yayılmasına dikkat çekti. Hopkins, öğrencilerin yoğun şekilde bir arada bulunduğu yurtlar ve sosyal etkinliklerin bulaşmayı hızlandırmış olabileceğini belirterek, "Bu durum üniversitelerdeki yurtlarda devam eden bir yayılmaya işaret ediyor. Bazı partiler düzenlenmiş ve yoğun sosyal etkileşim yaşanmış olabilir" dedi.

BBC'nin haberine göre, vakaların bir kısmının Canterbury'de düzenlenen bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

GENÇLER ARASINDA YOĞUNLAŞTI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 18-21 yaş aralığında olduğu, bunlardan birinin Kent Üniversitesi öğrencisi olduğu doğrulandı. Hastaneye kaldırılan 11 kişinin de büyük çoğunluğunu aynı yaş grubundaki öğrenciler oluşturdu.

RİSK GRUBUNDAKİLERE ANTİBİYOTİK YAPILDI

UKHSA ekipleri, salgınla mücadele kapsamında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçti. Yetkililer, hastalarla birebir görüşerek yakın temaslıları tespit etti ve risk grubundaki kişilere önleyici antibiyotik sağladı.

UKHSA Güneydoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Trish Mannes, belirtilerin çoğu zaman grip ya da soğuk algınlığıyla karıştırılabildiğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

BELİRTİLER VE ACİL UYARI

Uzmanlar, menenjitin yüksek ateş, kusma ve şiddetli baş ağrısıyla kendini gösterdiğini, ilerleyen durumlarda hayati risk taşıyan sepsise yol açabileceğini hatırlattı. Yetkililer, bu belirtileri yaşayan kişilere vakit kaybetmeden acil servise başvurmaları ya da 999 hattını aramaları çağrısında bulundu.