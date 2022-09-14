2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi - Son Dakika
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2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi

14.09.2022 08:09

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine tüm dünyadan onlarca lider ve üst düzey yetkili katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katılabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtirken; 2. Elizabeth'in cenazesine sadece Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Vefatın açıklanmasının ardından yeni kral, Elizabeth'in büyük oğlu Charles oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

2. Elizabeth'in cenazesi içinse büyük bir organizasyon planlandı. Ülkenin belki de en büyük ve görkemli cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesine liderler akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi

LİDERLER AKIN EDECEK

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cenaze törenine katılacaklarını açıklayan ilk dünya liderleri oldular. Törene katılacak diğer liderler arasında, Almanya cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İtalya cumhurbaşkanı Sergio Matarella, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İrlanda başbakanı Micheal Martin, Avustralya başbakanı Anthony Albanese da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise programının uygunluk durumuna göre törene katılmayı istediğini açıkladı.

3 ÜLKEYE DAVET GİTMEDİ

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

PROTOKOL GÖNDERİLDİ

Öte yandan Politico'nun haberine göre, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi. Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi. Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.

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Son Dakika Dünya 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi - Son Dakika
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