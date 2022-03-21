İngiltere'ye sığınma teklifini elinin tersiyle itti! İngiltere Başbakanı'ndan Zelenski'ye övgü dolu sözler - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenski'nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"ONA HAYRANIM"

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, "Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak" ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

"KAHRAMAN BİR LİDER"

Johnson ayrıca, Zelenski'yi "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenski'ye Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenski ise Biden'a, "Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var" cevabını vermişti.